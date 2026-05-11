Kleine duizend kinderen lopen mee

Abcoude – De Abcouder Avondvierdaagse wordt van dinsdag 19 tot en met vrijdag 22 mei weer gelopen. Het is dit jaar de 42e keer dat deze in Abcoude en directe omgeving wordt gehouden. Een kleine duizend kinderen lopen in en rondom Abcoude en Baambrugge.

Maar het gaat natuurlijk om de gezamenlijke wandeling. Naast de kinderen lopen de vaders en moeders al keuvelend langs het Gein en door de Horn terwijl de kinderen vooral heel hard en vals zingen. De organisatie wijst de ouders er wel op dat zij verantwoordelijk blijven voor hun eigen kinderen.

Uitreiking Sociaal Bokaal

Plus markt Koot zal alle dagen bij de start aanwezig zijn om alle kinderen wat te eten of te drinken mee te geven voor onderweg. Anne Haen staat woensdag weer onderweg om appeltjes uit te delen. Naast de uitreiking van de medailles voor de kinderen die de vier avonden hebben gelopen wordt de laatste avond bij de finish de Sociaal Bokaal uitgereikt aan de groep die zich het netst heeft gedragen en het meeste zwerfvuil en verpakkingen heeft opgehaald. Elke groep krijgt bij de start een vuilniszak die aan het eind weer geleegd kan worden in de containers bij de finish. Statiegeldflesjes graag in de daarvoor bestemde containers.

Finish op Hollandse Kade

De aankomst op de vrijdagavond zal worden georganiseerd rond de Hollandse Kade. De Abcouder Harmonie ontvangt de kinderen met muziek op het Dr. van Doornplein en de finish is op het parkeerterrein op de Hollandse Kade.

Het verkeer rondom Abcoude zal deze dagen extra verstoord worden. De kinderen moeten tenslotte verschillende keren door het dorp. Het Gein wordt woensdag enige tijd afgesloten en vrijdag wordt het Ruwelspad rond 20.00 afgesloten voor de aankomst van de kinderen. Verkeer van en naar de Hollandse Kade wordt omgeleid via de Spoorlaan. We raden de (ouders van) deelnemers aan om via de Spoorlaan met de fiets te komen, sneller en veiliger dan met de auto. De routes zijn te zien op http://www.avondvierdaagseabcoude.nl.

