Music in the Air (153): Henk Nieuwenhuizen

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – “Blueszangers gaan niet met pensioen”, zegt Henk Nieuwenhuizen, die al 27 jaar in Aalsmeer woont. De blues loopt als een rode draad door zijn muzikale leven.

Hoe belangrijk is muziek voor jou en wanneer begon het allemaal voor jou, Henk?

“Muziek is mijn leven. Op mijn 18e kwam ik ermee in aanraking, de radio stond altijd aan thuis en ik luisterde naar platen van o.a. Cuby & the Blizzards, ZZ & The Maskers en natuurlijk al die bluesjongens zoals Howlin Wolf, BB King, John Mayall, Peter Green.”

Door wie werd jij beïnvloed?

“Als zanger ben ik door Harry Muskee van Cuby & The Blizzards beïnvloed en als bassist door Jack Bruce (zanger/bassist van Cream).”

Welke instrumenten bespeel je?

“Ik ben zanger, ik speel basgitaar, contrabas en mondharmonica en mandoloncello en ik speel een beetje gitaar en piano.”

Je ging ook in bands spelen?

“Mijn eerste band was in de jaren 60, ik was zanger en speelde mondharmonica in The Casanova Bluesband. Daar zat ik 10 jaar in.

Toen kwam ik in de jaren 80 in het Balkanorkest Amstelland waar ik ook 10 jaar bij speelde op akoestische contrabas. Vier jaar maakte ik deel uit van een big band, The Swing & Sweet Orchestra en eind jaren 90 kwam ik bij Johnny & The Surfers waar ik nu nog steeds in speel op bas.

Ik heb ook nog in een Franstalig trio gespeeld (chansons). Dat was 30 jaar geleden, ik bleef er tien jaar bij en speelde de contrabas.

Een half jaar geleden begonnen wij de The Bucket List Bluesband, waarin Gabor Erga op gitaar speelt en Koos Nelemans op drums, ik neem de zang, mondharmonica en bas voor rekening. Naast covers spelen wij onze eigen nummers.

Verder heb ik nog een paar maanden in Twenty 4 Seven gespeeld.”

Heb je nog wat opmerkelijks meegemaakt in die jaren?

“We traden een keer op met de big band bij de RAI en in het contract stond dat wij 2500 euro zouden ontvangen. Maar, wat bleek, iemand van de organisatie had ons bedonderd, i.p.v. van 2500 zouden anderen 3500 euro krijgen! Gelukkig hadden wij wat politieagenten in de band en één van hen ging een hartig woordje spreken met de oplichter, zo kregen we toch nog 3500 euro!

Ook opmerkelijk: Met het Franstalig trio vervoerde ik mijn contrabas op een matras in mijn Ford transit. Na een optreden ging ik even een dutje doen op het matras.”

Wat is jouw mooiste muziek herinnering?

“Dat was een optreden van John Lee Hooker in de Statenhal in Den Haag. Grandioos was dat!”

Wat zijn de toekomstplannen?

“Met The Bucket List vaker optreden.”

Henk achteraan in het midden, op de bas. (foto: RvdZ).