‘De N201 is geen oversteekplaats’

De Ronde Venen – Waar het wandelpad in natuurpark Marickenland eindigt, begint volgens bewoners een gevaarlijke situatie. Wandelaars en fietsers verlaten er het pad en steken rechtstreeks de N201 over, een van de drukste wegen in de regio waar het verkeer met tachtig kilometer per uur voorbijraast. Claudia Vervoort, namens het Bewonerscomité Zuiderwaard, luidt daarom opnieuw de noodklok bij gemeente en provincie.

“Zoals op de foto te zien is, gebeurt dit nu al”, zegt Vervoort. “Mensen gebruiken de openstelling van het natuurgebied om over te steken. In dit geval zijn het fietsers, terwijl fietsen in Marickenland helemaal niet is toegestaan. Toch gebeurt het.”

Onveilig

Volgens het comité is de huidige situatie al onveilig, maar dreigt die in de toekomst nog problematischer te worden door plannen voor een nieuwe bushalte aan de westzijde van de N201, inclusief voetgangersbrug. “Wij maken de overheid hier al lange tijd op attent”, stelt Vervoort. “OV-gebruikers die hun bus richting Mijdrecht zien aankomen, zullen zich haasten. Het risico is groot dat zij niet de brug nemen, maar kiezen voor een directe oversteek. Dat dit zal gebeuren, bewijst de foto.”

De overheid gaat ervan uit, dat de halte voldoende veilig zal zijn door het plaatsen van hekwerken. Volgens het bewonerscomité is dat een schijnoplossing. “Er wordt gesproken over hekjes van ongeveer een meter hoog”, weet Vervoort. “Maar iedereen weet dat jongeren daar eenvoudig overheen springen. Dat voorkomt geen gevaarlijke situaties.”

Ongelukkige locatie

Daar komt bij dat de halte volgens bewoners op een uiterst ongelukkige locatie is voorzien. “Het gaat om een afgelegen plek, aan de rand van Vinkeveen, zonder toezicht. Je staat daar letterlijk naast voorbijrazend verkeer op een weg waar tachtig gereden wordt, zonder sociale controle. Dat vinden wij geen veilige halte.”

Ook het geplande fiets- en voetpad baart zorgen. “Dat loopt door open land, eveneens zonder sociale controle. Vooral voor vrouwen, meisjes en kinderen kan dat een onveilig gevoel geven.”

Alternatieven

Het Bewonerscomité Zuiderwaard pleit daarom voor alternatieven die volgens hen veiliger, inclusiever en aanzienlijk goedkoper zijn. Een belangrijk voorstel is het uitbreiden van halte Viaduct tot een comfortabele OV-knoop. “Met een goede fietsenstalling, waar ook elektrische fietsen veilig kunnen worden gestald, én met parkeerruimte”, aldus Vervoort. “Deze halte is bereikbaar met bus 121 en de buurtbus vanuit het dorp. Zo kan iedereen er gebruik van maken, zonder iemand uit te sluiten.”

Volgens het comité gebeurt dat bij halte N201-west juist wel. “Die halte is alleen toegankelijk voor voetgangers en fietsers via een voetgangersbrug”, legt Vervoort uit. “Minder validen, ouderen en ouders met kinderwagens kunnen er feitelijk geen gebruik van maken.”

Kosten

Daarnaast stellen bewoners voor om buslijnen 326 en 330 via een lus langs Vinkeveld of het Veenlanden College te laten rijden en om een extra comfortabele halte te realiseren bij de carpoolplaats aan de kruising N212/Mijdrechtse Dwarsweg.

Tot slot wijst Vervoort op de kosten. “Halte west kost vele miljoenen euro’s en ligt op steenworp afstand van halte Viaduct. Naar onze mening voegt die niets toe. Met de alternatieven van bewoners kunnen die miljoenen worden bespaard en blijft het natuurgebied intact. Het voelt alsof de overheid koste wat kost deze halte wil doordrukken. Wij hopen dat er alsnog serieus naar de zorgen van bewoners wordt geluisterd voordat er ongelukken gebeuren. Helder is, dat bestuurlijke beslissingen vaak vanachter kantoorbureaus worden genomen door ambtenaren die de praktijksituatie niet kunnen inschatten.”

Bewoners slaan alarm. ‘De N201 is geen oversteekplaats’. Foto: aangeleverd.