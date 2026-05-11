Puntendeling levert Argon handhaving op

Mijdrecht – In de wedstrijd tegen Foreholte kon Argon bij winst of een gelijk spel zich veilig spelen voor behoud in de tweede klasse. Lang zag het ernaar uit, dat de winst binnen gehaald kon worden. Na een 0-0 ruststand kwam Argon in de tweede helft op 1-0, maar tien minuten voor tijd scoorde Foreholte de gelijkmaker en dat was gezien het spelbeeld terecht. Met nog twee wedstrijden te gaan, Jong Holland uit en Kagia thuis, kan Argon onbevangen spelen en misschien nog voor een stunt zorgen.

Goed begin

Argon begon voortvarend, de eerste tien minuten leek het op een wedstrijd. Zinga leverde een drietal voorzetten af, maar daar werd niet van geprofiteerd en zelf lanceerde hij een doelpoging af maar die zeilde richting vangnet. Daarna zakte Argon in en zag het publiek maar weinig wat op een echte wedstrijd leek. Na een hoekschop kopte een aanvaller van Foreholte in het zijnet en doelman Tobias Ravelli controleerde een vreemde stuiterbal. De eerste echte doelpoging zagen we in minuut 41 en die kwam van de bezoekers: Tobias Ravelli bracht redding. Zinga leverde nog een schot af, best wel hard, maar doelman Stijn Driebergen werd er niet verlegen van.

Ietsje beter

Het vervolg van de wedstrijd was ietsje beter, soms leek het op voetbal, Mika Keizers beloonde zichzelf door na een knappe individuele actie voor de 1-0 te tekenen. Zinga leverde weer een traditionele vuurpijl af richting trainingsveld en de ingevallen Niels de Vries leverde eerst een slap schot af. Hij revancheerde zich daarna door na een knappe actie hard in te schieten, echter keeper Stijn Driebergen greep in. Met Stan van Scheppingen en Tygo Limburg ging Argon de laatste twintig minuten in en was het Argon-doelman Ravelli, die redding bracht. Jeroen Houwing en Denzel Sno mochten de laatste tien minuten volmaken. In minuut 83 kreeg Foreholte toch loon naar werken, bij een aanval werd eerst de paal geraakt maar Adam Barendse stond op de goede plaats om alsnog de 1-1 op het scorebord te zetten. De bezoekers probeerden nog wel een doelpunt te forceren maar verder dan een kopbal over het doel kwam men niet. Zaterdag gaat Argon richting Alkmaar, op bezoek bij Jong Holland.

Matig spel leverde toch handhaving op. Foto: Nadine van Dijk.