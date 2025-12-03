Uithoorn – De VVD Uithoorn en De Kwakel heeft Nick Bergman gekozen als lijsttrekker. Hij is 38 jaar, acht jaar raadslid en zes jaar fractievoorzitter. Bergman woont in Zijdelwaard met zijn vrouw en twee kinderen en brengt als strategisch adviseur van het Amsterdamse gemeentelijke vastgoed veel praktijkervaring mee naar de raad. Hij ziet dat het in Den Haag vaak stroef gaat met besluiten en dat discussies blijven hangen. Juist daarom wil de VVD lokaal laten zien dat politiek wél kan verbinden en leveren. Nick zegt: “Ik wil laten zien dat lokale politiek werkt. Waar Den Haag soms vastloopt, maken wij tempo. Veiliger straten, meer woningen en woonlasten die je kunt uitleggen.”

De gemeentelijke begroting is sluitend en richt zich op tastbaar resultaat voor inwoners. “We steunen zichtbare handhaving in de wijk, een vaste aanpak van overlastlocaties en sneller werken aan woningbouw en vergunningen met één duidelijk loket en heldere regels. De dienstverlening moet eenvoudig zijn, met begrijpelijke informatie en snelle besluiten. Ook zijn we positief over de onderhoudsvoorziening voor gemeentelijke gebouwen, zodat kosten voorspelbaar zijn en de kwaliteit op peil blijft. Ons amendement om de extra OZB-verhoging in 2026 te voorkomen haalde helaas geen meerderheid. Dat is jammer, want de begroting kon ook zonder die stap rond. Voor ons is dit reden om extra kritisch te blijven op elke uitgave. Elke euro van inwoners moet aantoonbare waarde. Als je extra geld vraagt, moet je dat kunnen uitleggen. Kan dat niet, dan doen we het niet. Vraag geen euro die je niet nodig hebt.”

Op de foto: VVD kiest Nick Bergman als lijsttrekker. Foto: aangeleverd.