VVD grote winnaar van de verkiezingen in Aalsmeer!

Aalsmeer – Een verrassende uitslag van de gemeenteraads-verkiezingen in Aalsmeer. VVD de grote winnaar met maar liefst 8 zetels. Het CDA volgt op enige afstand met 5 zetels, de lokale partijen Absoluut Aalsmeer en FlorAalsmeer behaalden elk 3 zetels en D66 en GroenLinks/PvdA ieder 2 zetels.

Al bij binnenkomst van de eerste tellingen werd duidelijk dat de VVD groot zou gaan worden. De verwachting was dat lokale partijen goed gingen scoren en hier had de VVD ook op gerekend. Het pakte anders uit. “Absoluut niet verwacht”, aldus lijsttrekker Sven Spaargaren. “Acht zetels, dit hadden we niet zien aankomen.” Over Absoluut Aalsmeer gesproken. Deze fractie heeft flink moeten inleveren, van 6 voor de afsplitsing naar nu 3. Lokaal ‘concurrent’ FlorAalsmeer wist ook 3 zetels te behalen. Lijsttrekker Judith Keessen ging na een klein jaar fractielid van Absoluut Aalsmeer te zijn geweest zelfstandig verder in de Aalsmeerse politiek en richtte FlorAalsmeer op. Zoals lijsttrekker Dick Kuin na afloop zei: “Samen hebben we hetzelfde resultaat bereikt als vier jaar geleden: 6 zetels.” Judith Keessen was het hier gedeeltelijk mee eens: “We gaan ons eigen weg verder volgen.”

De landelijk bekende partijen krijgen in Aalsmeer weer de overmacht, want het CDA pakte 5 zetels. Lijsttrekker Bart Kabout reageerde ietwat teleurgesteld, maar gaf wel aan trots te zijn op de kandidaten en het campagneteam. Enigszins teleurgesteld reageerde ook Ronald Fransen van GroenLinks. De samenwerking met de PvdA had niet het resultaat gegeven waarop was gehoopt: 2 zetels. PvdA’er Jelle Buisma bekeek de uitslag met een positievere blik. “We hebben hard gewerkt en we hadden een fantastisch team.” Lijsttrekker van D66 Sybrand de Vries gaf toe een hogere uitslag verwacht te hebben voor zijn partij gezien de landelijke trend. “Maar het is ons lot, we schommelen al jaren van 2 naar 3 tot nu 2 zetels.”

Bitterballen

De uitslag van de verkiezingen is overigens nog wel de voorlopige stand, de restzetel is bepalend en kan nog verandering geven. Dick Kuin van Absoluut Aalsmeer: “Vier jaar geleden verliet ik het raadhuis met 7 zetels, de volgende dag waren het er 6. Nu hoop ik wakker te worden met de mededeling dat het er 4 zijn geworden.” Over de best bijzondere uitslag had Judith Keessen van FlorAalsmeer tijdens de afsluiting wel een verklaring: “Bitterballen.” Daar is de VVD dol op en tijdens de presentatieavond van de kandidatenlijst werden inwoners uitgenodigd voor een borrel en bitterballen…

De VVD en het CDA zijn weer samen sterk, als vanouds, maar de kleine partijen gaan vast ook hun stem goed laten horen, dat hebben ze de afgelopen vier jaar wel bewezen en gezien de stabiliteit van de gemeenteraad en het college blijft het in Aalsmeer een beetje van hetzelfde. Het wordt weliswaar stoeltjes wisselen, er bij en er af, maar de eerste gedachte is dat het college onveranderd blijft. De wethouders van de VDD, het CDA en D66 (Sven Spaargaren, Bart Kabout en Sybrand de Vries) blijven in het pluche. Afwachten vooralsnog.

Tevredenheid over opkomst

Over de opkomst waren de fracties over het algemeen tevreden. In diverse gemeenten deden burgemeesters toezeggingen om een uitdaging aan te gaan als het percentage hoger zou zijn dan vier jaar geleden, zoals de burgemeester van Rotterdam die zei te gaan abseilen van de Euromast terwijl ze behoorlijke last heeft van hoogtevrees. Bij Gido Oude Kotte leefde ook heel even de gedachte om van de watertoren te gaan abseilen. Of het een hogere opkomst zou hebben gegeven? De burgemeester toonde zich in ieder geval tevreden met de opkomst, totaal 53,88%. Landelijk is de opkomst weliswaar veel hoger, maar lokaal is bijna 54% een mooi resultaat, zo zei presentator Peter Maarsen. Blijft eigenlijk wel een beetje jammer dat de opkomst lokaal blijft steken op iets meer dan de helft. Je zou in Aalsmeer met nauwe betrokkenheid van vele inwoners anders verwachten. Maar toch heerste er trots in politiek Aalsmeer. Alle fracties hebben hun best gedaan en zeker is dat allen zich zullen blijven inzetten voor ‘hun’ Aalsmeer en Kudelstaart! Er wordt vooral positief teruggekeken op de verkiezingen.

De stemming tijdens de uitslag-avond in het raadhuis was in ieder geval goed en dit kwam mede ook door de goede verzorging met hapjes en drankjes en livemuziek van zangeres Lynn en de deels Aalsmeerse band Liveblood. De mannen waagden zich zelfs aan het Aalsmeer lied van Jan Leliveld om de tijd tussen de bekendmaking van de laatste stembureaus op te vullen. Chapeau!

In totaal mochten 25.873 inwoners stemmen, hiervan hebben 13.873 hun recht verzilverd. Er zijn 65 blanco en 39 ongeldige stemmen uitgebracht.

