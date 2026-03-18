VVD ‘duikt’ in de bloemen tijdens werkbezoek

Aalsmeer – De VVD Aalsmeer Kudelstaart bracht vrijdag 13 maart een werkbezoek aan bloemen exportbedrijf Hilverda de Boer, onderdeel van de FM Group. De partijleden werden hartelijk ontvangen door Martin Vered, Ismael de Feijter en Rody Peters. Er werd uitgelegd wat FleuraMetz allemaal doet (bloemen, planten en benodigdheden leveren aan bloemisten in meer dan 100 landen), maar ook welke bedrijven er nog meer vallen onder de FM Group (Anton Spaargaren, Kurt Schrama, Holland Indoor Plants, DGI, Florahuis en Baltus).

De FM Group is de tweede grootste bloemenexporteur, levert aan 42.000 bloemisten, supermarkten en bloemengroothandelaren wereldwijd. Dagelijks worden er twee miljoen stelen verwerkt. Wereldwijd werken er 1500 medewerkers waarvan 600 in Nederland. Er werd ook gesproken over de uitdagingen. Zo blijft het moeilijk voldoende goed personeel te vinden. Is de huidige dure brandstof een factor en hoe daarmee om moet worden gegaan. Ook de regeldruk wordt als een belemmering gezien en geeft een concurrentieachterstand ten opzichte van bedrijven van buiten Europa.

Sinds kort is de FM Group ‘Partner Weerbare Sierteelt’. Ter bestrijding dat criminelen misbruik maken van de logistiek worden bloemenladingen onaangekondigd door drugshonden gecontroleerd en chauffeurs opgeleid om criminele activiteiten eerder te signaleren en te melden. Hierna kregen de partijleden een uitgebreide rondleiding door de diverse bedrijven. Zo kregen zij de handelsvloer te zien waar inkoop en verkoop gezamenlijk zitten én de verwerkingshal waar bloemen en planten klaargezet worden voor transport. Het was een zeer interessant en nuttig bezoek bij een prachtig bedrijf. Tot volgend jaar, de uitnodiging staat genoteerd!

Foto: Leden van VVD Aalsmeer Kudelstaart (met bloemen) en medewerkers van FM Group (foto aangeleverd).