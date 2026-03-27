VVD draagt verkenner voor: Dirk van der Zwaag

Aalsmeer – De VVD Aalsmeer Kudelstaart draagt Dirk van der Zwaag voor als verkenner. De opdracht die de verkenner meekrijgt is te onderzoeken welke combinaties van partijen een stabiele coalitie kunnen vormen en de komende uitdagingen goed kunnen uitvoeren.

De verkenner zal voor dit onderzoek met alle partijen een gesprek voeren, aan het eind van de verkenningsperiode een verslag van bevindingen opstellen en presenteren aan de raad.

Dirk van der Zwaag is 12 jaar raadslid in Aalsmeer geweest voor de VVD, waarvan ruim 6 jaar als fractievoorzitter. Daarnaast is hij 12 jaar lid van de auditcommissie geweest, waarvan hij de afgelopen 8 jaar voorzitter was. Hij was in 2014, 2018 en 2022 direct betrokken bij de samenstelling van de bestuursakkoorden en collegevorming in Aalsmeer na de gemeenteraadsverkiezingen. In het dagelijks leven heeft hij voor vrijwel alle gemeenten in Nederland opdrachten uitgevoerd en hij werkt nu nog enkele dagen per week in managementfuncties voor gemeenten.

Fractievoorzitter Sven Spaargaren: “Met Dirk van der Zwaag als verkenner dragen we iemand voor die zeer bekend is met de Aalsmeerse politiek en alle lijsttrekkers ook kent. We hebben hiermee de verwachting dat de gesprekken voorspoedig zullen lopen en de verkenner op korte termijn met een verslag naar de raad kan komen.”

Foto: Dirk van der Zwaag (aangeleverd).