Vuurwapen in sloot blijkt nep!

Uithoorn – Dinsdag 19 september aan het einde van de middag kreeg de politie een melding dat een voorbijganger in de sloot aan de Zijdelweg een (vuur)wapen zag liggen. Agenten zijn een kijkje gaan nemen en zagen inderdaad een wapen liggen.

Omdat ze niet precies wisten wat voor een wapen het was, is de hulp van de vuurwapendeskundige van de politie gevraagd om het wapen veilig uit het water te halen. Dankzij de inzet van de deskundige zouden eventuele sporen ook behouden blijven. Toen het wapen boven water werd gehaald bleek het om een nep-exemplaar te gaan.

Van dichtbij was dit duidelijk te zien, maar op een afstand valt niet te onderscheiden of een wapen wel of niet echt is. De politie wil bij deze waarschuwen voor het gebruik van speelgoedwapens. Exemplaren die niet van echt zijn te onderscheiden, kunnen in beslag genomen worden. Speel er niet mee op straat en haal er geen grapjes mee uit. Agenten moeten in situaties binnen enkele seconden beslissen of het gaat om een nep of een echt wapen. En de wapens van de politie zijn wel echt!

Bron en foto: Politie Aalsmeer – Uithoorn