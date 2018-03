Aalsmeer – Op de N196 ter hoogte van Aalsmeerderbrug is donderdag 22 maart rond kwart over drie in de middag een bestelbusje van achter aangereden door een vuilniswagen.

De vuilniswagen reed vlak voor de kruising met de Aalsmeerderdijk achterop de bestelbus.

Uit voorzorg werd er door de politie een ambulance opgeroepen. Een persoon is nagekeken door het ambulancepersoneel. Hij hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis.

Foto: VTF – Laurens Niezen