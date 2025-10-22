Vrolijk optreden voor mantelzorgers

De Ronde Venen – Rondom de ‘Week van de Mantelzorg’ organiseert Mantelzorg De Ronde Venen van welzijnsorganisatie Samens verschillende activiteiten voor mantelzorgers. Woensdagavond 5 november treden ‘De Meisjes van de Radio’ op in De Boei in Vinkeveen. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. Mantelzorgers uit De Ronde Venen en de mensen voor wie zij zorgen zijn van harte welkom.

De Meisjes van de Radio – Jasmijn en Aleid – nemen het publiek mee in een vrolijke voorstelling waarin de radio centraal staat. Het publiek kan genieten van liedjes uit de jaren ‘50 tot en met ’80, herkenbare jingles, radiospelletjes en veel interactie.

Aanmelden voor de avond kan via mantelzorg@stichtingsamens.nl of 0297 – 230 280. Het volledige aanbod van activiteiten tijdens de ‘Week van de Mantelzorg’ ontvangen? Stuur een mail naar mantelzorg@stichtingsamens.nl.

Op de foto: De Meisjes van de Radio. Foto: aangeleverd.