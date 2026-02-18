Vrijwilligers van Repair Cafés lunchen gezamenlijk aan tafel

De Ronde Venen – Afgelopen week zijn alle vrijwilligers van de vijf Repair Cafés in de gemeente De Ronde Venen uitgenodigd voor een gezamenlijke lunch in Baambrugge. Het werd een gezellige en inspirerende bijeenkomst waarbij ontmoeting en uitwisseling centraal stonden.

Tijdens de lunch was er volop gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en ervaringen uit te wisselen. Daarnaast werd er praktische informatie gedeeld over actuele ontwikkelingen, zoals de start van het nieuwe Linux Café in De Hoef en andere initiatieven binnen de organisatie.

Stichting Samens trakteerde de vrijwilligers op deze lunch als blijk van waardering voor hun inzet en betrokkenheid. Dankzij hun enthousiasme en deskundigheid kunnen de Repair Cafés blijven bijdragen aan duurzaamheid, ontmoeting en praktische hulp in onze gemeente. De gezamenlijke lunch werd door de aanwezigen als waardevol en verbindend ervaren; een mooie stimulans voor de verdere samenwerking.

Op de foto: Vrijwilligers van de vijf Repair Café’s in DRV werden uitgenodigd voor een gezamelijke lunch. Foto: aangeleverd.