Vrijwilligers ronden basistraining maatjesvrijwilligers met succes af

De Ronde Venen – Een groep enthousiaste vrijwilligers heeft onlangs met succes de basistraining voor maatjesvrijwilligers afgerond. De training werd georganiseerd door Samens, de welzijnsorganisatie in De Ronde Venen. Het maatjesproject koppelt mensen die zich eenzaam voelen of extra steun kunnen gebruiken aan een vrijwilliger die regelmatig langskomt. Het doel is om sociaal isolement te doorbreken door samen leuke dingen te doen gebaseerd op wederzijdse interesses, zoals wandelen, winkelen, een museum bezoeken of gewoon een kopje koffiedrinken.

In totaal namen zeven vrijwilligers deel aan de training. Onder begeleiding van Petra de Kuiper, Daniëlle Franken en Adriana Kegley kregen zij informatie en oefeningen over gespreksvaardigheden, luistertechnieken, signaleren, omgangsvormen en het stellen van grenzen en verwachtingen.

“De mogelijkheid om deze training aan te bieden stond al langer op ons verlanglijstje. Het is er nu eindelijk van gekomen”, vertelt Adriana, maatjescoördinator bij Samens. “De training is volledig door onszelf ontwikkeld en we blijven deze na iedere editie verder aanscherpen. We denken ook aan een verdiepingscursus, maar eerst willen we deze basistraining stevig neerzetten.”

Alle deelnemers ontvingen een certificaat van deelname. Samens kijkt terug op een waardevolle en geslaagde training. Bij het Maatjesproject zijn inmiddels ruim zestig vrijwilligers actief, maar nieuwe maatjes blijven welkom. Wie één tot twee uur per week (of om de week) beschikbaar is, kan vrijblijvend contact opnemen via maatjevoorelkaar@stichtingsamens.nl.

Op de foto: Alle deelnemers ontvingen een certificaat van deelname. Foto: aangeleverd.