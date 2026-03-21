Vrijwilligers in actie voor schoon Hornmeerpark

Aalsmeer – Op zaterdag 21 maart was het nationale opschoondag en heeft een groep vrijwilligers gewerkt om het Hornmeerpark klaar te maken voor de lente. De eerste opruim-actie van het zwerfafval heeft een groot aantal zakken met vuil opgeleverd, waaronder veel plastic.

De initiatiefnemers hopen een start te hebben gegeven om het park netjes te houden en hopen dat andere parkbezoekers geïnspireerd raken om tijdens een wandeling ook een steentje bij te dragen.

Foto’s: De vrijwillige ‘schoonmaker’ van het Hornmeerpark en de zakken vol verzameld zwerfafval (aangeleverd).