Vrienden van Jan hebben een Rot-avond

Abcoude – Honderden liedjes zongen zij samen, Jan Rot en Marjolein Meijers. Dat deden zij meer dan 20 jaar als duo An en Jan, mét en zónder gasten. Tientallen cd’s namen zij op, Jan Rot en Jakob Klaasse. Als vrienden en muzikale maten stonden zij meer dan 40 jaar samen in studio’s en op de planken. Nu hebben we nog alleen liedjes van Jan, zijn prachtige teksten. “Je moet gewoon mooie programma’s maken met mijn liedjes Marjolein, als ik er straks niet meer ben. Als iemand het moet doen, ben jij het wel!”

Daarom staan Marjolein Meijers en Jakob Klaasse met hun band in het theater. Speciale gast in Abcoude is Bill van Dijk. Locatie: Theater Piet Mondriaan, zaterdag 28 februari, 20.15 uur. Kaarten via www.theaterpietmondriaan.nl.

Op de foto: Marjolein Meijers en Jakob Klaasse met hun band in Theater Mondriaan. Foto: aangeleverd.