Vredesduif voor Wereldwinkel Uithoorn

Uithoorn – In de vredesvesper van de Raad van Kerken Uithoorn-De Kwakel op 23 september ontving de Wereldwinkel de vredesduif. Tonny Jansen, voorzitter van de Raad van Kerken, spelde een vredesduifje op bij Wietze Boomsma, voorzitter van het bestuur van de Uithoornse wereldwinkel de Aardnoot. De Wereldwinkel werkt aan een rechtvaardige verdeling van eerlijk voedsel en eerlijke producten. Dit sluit helemaal aan bij het werken aan vrede. De winkel is onlangs gesloten maar de mensen van de Wereldwinkel proberen tot een doorstart te komen, in een aangepaste hedendaagse vorm. Ieder jaar is er in de vredesweek in september de ‘vlucht van de vredesduif’. Iemand die zich inzet voor vrede en verbinding, krijgt tijdens de vredesvesper als blijk van waardering een olijfhouten vredesduifje opgespeld. Het duifje staat symbool voor vrede. Vrede lijkt vaak groot en ongrijpbaar maar begint met gewone mensen die zich betrokken en verantwoordelijk voelen voor een rechtvaardige wereld.

In de Raad van Kerken Uithoorn-De Kwakel werken samen de Emmaüs Parochie, Parochie St. Jans Geboorte en de Protestantse Gemeente te Uithoorn. www.rvkuithoorndekwakel.nl en www.vredesweek.nl