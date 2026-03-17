Vragen Kinderraad tijdens slotdebat verfrissend

Aalsmeer – Aan het slotdebat afgelopen maandag 16 maart in het Raadhuis was veel aandacht besteed, zowel qua inrichting, de presentatie en het geluid inclusief trommelgeroffel bij een volgend onderwerp. Met ballonnen in de Aalsmeer kleuren (rood, groen en zwart) en vlaggen van de partijen met in het midden het bord ‘Elke stem telt’ werden de bezoekers welkom geheten in het Raadhuis. De oproep om vooral te gaan stemmen deed burgemeester Gido Oude Kotte ook deze avond. Hij vertelde de gemeenteraadsverkiezingen de allerleukste verkiezingen te vinden. “Het staat heel dicht bij de inwoners. Het kan impact hebben op het leven, werken en verblijven in Aalsmeer en Kudelstaart.” Tijdens de aankondiging van de fractievoorzitters werd een privé kijkje gegeven in hun leven: Dick Kuin (zingende lijsttrekker), Bart Kabout (de liefde bracht hem naar Kudelstaart), Sven Spaargaren (houdt van bitterballen en een koud biertje), Ronald Fransen (fanatiek wielrenner), Sybrand de Vries (honkbal legende) en Judith Keessen (heeft een hekel aan bonbons en slagroom).

Welzijn, Schiphol en verkeer

Zorg en welzijn kwamen aan de orde, evenals Schiphol, verkeer en veiligheid en woningbouw/nood. De vonken sloegen er tussen de fractievoorzitters niet van af, er was zelfs regelmatig een soort van eensgezindheid.

Woningbouw/nood

Verfrissend waren de vragen van de leden van de Kinderraad, zoals die van kinderburgemeester Marije: “Denkt u dat er een woning voor mij is over 12 jaar?” Marije wil namelijk graag in Aalsmeer blijven wonen en dat willen de huidige jongeren van nu ook graag. Het antwoord van Ronald Fransen (GroenLinks/PvdA): “Als we doorgaan zoals nu niet, maar als we het anders doen wel.” Bij de stelling ‘Aalsmeer moet vaker de hoogte in bouwen, minimaal zes lagen’ ontstond een levendige discussie. In de zaal veel ja-stemmers, maar de fracties reageerden gematigd. Het dorpse karakter behouden kwam hierbij ook ter sprake (zoals in de Spoorlaan). Het kwam er op neer dat er prima de hoogte in gebouwd kan gaan worden, maar alleen op locaties waar dat stedebouwkundig kan (onder andere in de Oosteindedriehoek, stuk grond achter de Brandweerkazerne en terrein Studio’s).

Armoede en bloemen

Juliana van de kinderraad wilde weten wat er wordt gedaan in Aalsmeer voor kinderen die leven in armoede, Valerie gaf aan meer bloemen en planten te willen in de gemeente, waar mochten de fracties zelf bepalen, en Lucas wil dat de politiek zich gaat inzetten om beste dorp van Nederland te worden.

“Waardeloos idee”

De vraag van presentator en debatleider Jerry Helmers aan de fracties om slagbomen voor bussen bij de rotondes te plaatsen, werd ferm van tafel geveegd. “Waardeloos idee”, aldus Dick Kuin van Absoluut Aalsmeer en Judith Keessen van FlorAalsmeer sloot zich hier bij aan. Volgens Bart Kabout (CDA) en Sven Spaargaren ligt de situatie ingewikkelder, Sybrand de Vries van D66 denkt dat slagbomen een busracebaan tot gevolg kan geven en volgens Ronald Fransen (GroenLinks/PvdA) gaat het niet werken. “Gaan mensen onderdoor.” De avond van het slotdebat werd besloten met een hapje en een drankje. Of er aanwezigen waren die na dit debat een (andere) keuze hebben gemaakt, blijft een vraag. Er waren verschillende meningen bij de onderwerpen, maar ook regelmatig vulden de fractievoorzitters elkaar aan. Het slotdebat was in ieder geval een goed verzorgde uitnodiging om toch vooral te gaan stemmen op woensdag 18 maart. Doen hoor!

Foto’s: www.kicksfotos.nl