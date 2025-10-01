Voorzitterswisseling en uitslagen Bridgevereniging Mijdrecht

Mijdrecht – Afgelopen 25 september vond de algemene ledenvergadering plaats van BVU plaats. Naast de gebruikelijke agendapunten stond er een voorzitterswisseling op het program. Paul Kenter droeg de voorzittershamer over aan Klaas Norel. Klaas schetste daarna de verdiensten die Paul heeft gehad voor de club en overhandigde een bos bloemen aan de echtgenote van Paul, Delia. Paul refereerde in zijn dankwoord aan de gelukte herstart van de club vier jaar geleden. Voorts werden degenen die functies vervullen in de club in het zonnetje gezet.

Natuurlijk werd er ook gebridged. Maandag 22 september waren de kaarten zodanig geschud dat het veel hoofdbrekens kostte om er een goede bieding op tafel te krijgen. Dat lukte paar Greet Vermeij en Ada Groenewegen het best met 58,68%. Niet onverdienstelijk presteerde paar Marja Hartman en Elly Degenaars met 57,29% gevolgd door Dook en Dook Meents met 55,56%. Natuurlijk sprongen er weer spellen uit; onder meer de 6sans door paar Twaalfhoven en 6klaveren door paar Hesselink.

Donderdag 25 september was de uitslag in de A-lijn: René de Jong en Tineke Schreurs 62,50%, gevolgd door Agnes Kroes en Karla Schmidt 58,50% en Ria Matthiesen en Ben Ockhuizen 56,50%.

De B-lijn: 1. Rita Ritzen en Nelly Vork 73,75%, 2. Annemiek van Lookeren en John Willems 61,25% en 3. Wies Veenstra en Anton Berkelaar 60,42%. Een prima spel werd geleverd door paar Nelly Vork 5harten plus 1up. Paar Agnes Kroes toverde een 4harten plus 3ups uit de hoge hoed.

Op de foto: De voorzitterswisseling in beeld en bloemen voor Delia. Foto: aangeleverd.