Voorschoolse educatie en peuter-arrangementen bij kinderopvang

Aalsmeer – Donderdag 16 oktober bracht wethouder Bart Kabout een bezoek aan kinderopvangorganisaties Solidoe en Partou. Zij zijn één van de kinderopvangorganisaties in Aalsmeer en Kudelstaart, die naast reguliere kinderopvang en buitenschoolse opvang, voorschoolse educatie (VE) en peuterarrangementen (PA) aanbieden. Tijdens het bezoek stond het belang van deze voorzieningen centraal. Voorschoolse educatie (VE) is bedoeld voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar die extra ondersteuning nodig hebben in hun ontwikkeling. Binnen VE staat het stimuleren van taalvaardigheid, sociale interactie en spelenderwijs leren centraal, zodat kinderen goed voorbereid aan de basisschool beginnen. Peuterarrangementen (PA) zijn er voor kinderen 2,5 tot 4 jaar zonder VE-indicatie en bieden maximaal 8 uur, verdeeld over twee dagdelen, per week gericht op spel en sociale interactie. In Aalsmeer en Kudelstaart zijn meerdere kinderopvangorganisaties actief die VE en PA aanbieden, waaronder Solidoe en Partou.

Unieke tutor-aanpak

Een belangrijk onderwerp tijdens het bezoek was het succesvolle beleid rondom de inzet van een tutor in de hele dagopvang voor VE-kinderen. Aalsmeer en Kudelstaart zijn hierin relatief uniek. Een tutor biedt wekelijks twee uur individuele begeleiding aan kinderen met een VE-indicatie binnen de reguliere opvang. Solidoe en Partou gaven aan blij te zijn met deze aanpak, omdat het ook kinderen van twee werkende ouders toegang geeft tot VE binnen de hele dagopvang. Volgens beide organisaties zijn Aalsmeer en Kudelstaart hiermee een inspirerend voorbeeld voor andere gemeenten.

Gelijke kansen voor ieder kind

“Voorschoolse educatie is een belangrijke investering in de toekomst van onze kinderen”, aldus wethouder Bart Kabout. “Door samen te werken met kinderopvangorganisaties en te investeren in programma’s als VE en PA, zorgen we ervoor dat ieder kind in Aalsmeer en Kudelstaart gelijke kansen krijgt om zich optimaal te ontwikkelen, nog vóór de basisschool begint.”

Passende opvang en begeleiding

De gemeente speelt een belangrijke rol in het mogelijk maken van voorschoolse educatie (VE) en peuterarrangementen (PA). Vanuit het Onderwijsachterstandenbeleid heeft de gemeente de wettelijke taak om VE te organiseren en te subsidiëren. Dit beleid is erop gericht om te voorkomen dat kinderen al vóór de start op de basisschool een achterstand oplopen. Ouders van kinderen met een VE-indicatie kunnen dankzij deze subsidie gebruikmaken van passende opvang en begeleiding. Heeft u een peuter en wilt u meer weten over VE en PA? Kijk dan op de website van de gemeente: Uw peuter aanmelden voor voorschoolse opvang | Gemeente Aalsmeer (www.aalsmeer.nl).

Foto: V.l.n.r.: Mariska Veenstra-Buist (manager VE-kinderopvang Partou), Anne-Lot Weerd (locatieleider Partou Aalsmeer), Bart Kabout (wethouder onderwijs), Dita van Dijk (directeur-bestuurder Solidoe Kinderopvang) en Carlijn van Gils (manager Pedagogiek Solidoe Kinderopvang. Foto: Gemeente.

