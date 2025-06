Voorrang lokale woningzoekenden bij lokale bouwprojecten

De Ronde Venen – Gemeente De Ronde Venen gaat bij huurwoningen voorrang verlenen aan inwoners uit De Ronde Venen. Nieuwe beleidsregels die dit mogelijk maken, zijn een gevolg van een aangenomen motie van Lokaal en Fair. Deze regels zorgen ervoor dat bij vier grote woningbouwprojecten een groot deel van de sociale huurwoningen en middenhuurwoningen bij woningzoekenden uit gemeente De Ronde Venen terecht zullen komen. In vier woningbouw-projecten – Kreekpark (Wilnis), Het Oosterland (Mijdrecht),De Veenhoven/Argon (Mijdrecht) en De Meijert (Mijdrecht) – wordt de komende jaren een groot aantal huurwoningen gebouwd.

Bij deze projecten krijgen inwoners uit gemeente De Ronde Venen voorrang. Hierdoor kunnen er procentueel meer inwoners uit De Ronde Venen in deze nieuwbouwwijken gaan wonen. Het college zet hiermee een duidelijke stap om de woonkansen van lokale inwoners te vergroten.

Simone Borgstede, fractievoorzitter Lokaal en Fair: “Voor veel mensen is het belangrijk om in hun eigen dorp te kunnen blijven wonen; dicht bij familie, vrienden en de sportvereniging waar ze misschien al jaren actief zijn. Met deze toewijzingsregels vergroten we die kans. Zo houden we onze dorpen leefbaar en hecht, en geven we jongeren, gezinnen en mensen met een vitaal beroep écht de mogelijkheid om hun leven in De Ronde Venen voort te zetten waar hun wortels liggen.”

Goede ontwikkeling

Wethouder Maarten van der Greft (volkshuisvesting) vindt dit een goede ontwikkeling: “Dit is goed nieuws voor woningzoekenden die al sinds hun jeugd in De Ronde Venen wonen en hier graag willen blijven. Zij kunnen nu voorrang krijgen op bepaalde woningen in de gemeente. Wij verlichten met dit beleid niet alleen de druk op de lokale woningmarkt, maar versterken ook de verbondenheid en leefbaarheid binnen de dorpen.”

Op de foto: Raadslid Simone Borgstede (LEF) en wethouder Maarten van der Greft (Volkshuisvesting) bij woningbouwproject Het Oosterland. Foto: aangeleverd.