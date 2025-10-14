Voormalig huisarts Henk Boelhouwer blikt terug na 38 jaar

Mijdrecht – Na ruim 38 jaar in de medische praktijk, waarvan 26 jaar als huisarts in Mijdrecht, heeft Henk Boelhouwer afscheid genomen van zijn huisartsenpraktijk in Gezondheidscentrum Croonstadt. De praktijk is inmiddels overgenomen door mevrouw P. Schure. “Het is een fijn gevoel om een opvolgster te hebben gevonden voor mijn vertrouwde patiënten”, zegt Boelhouwer. “Anno 2025 is dat geen eenvoudige zaak.”

Een leven in dienst van de zorg

Boelhouwer begon zijn carrière in de jaren 80 van de vorige eeuw, werkte met zijn vrouw Lia tussen 1988 en 1991 in Malawi en vestigde zich in 1998 als huisarts in Mijdrecht. Zijn afscheid markeert niet alleen het einde van een professionele periode, maar ook het begin van een nieuwe fase. “Je denkt: ga ik vrijwilligerswerk doen? Of eindelijk die zolder opruimen en oude fotoalbums doorpluizen? Er is geen blauwdruk voor het leven na je werk. Iedereen zoekt zijn eigen weg.”

Malawi: een oude droom leeft voort

In een brief aan patiënten blikte Boelhouwer terug op zijn tijd in Malawi en sprak hij de wens uit om terug te keren. Dankzij giften van patiënten en vrienden leek die droom binnen handbereik. “De giften en warme reacties hebben me diep geraakt. Helaas moest ik mijn reis op het laatste moment annuleren door privéomstandigheden. Dat hoort ook bij het leven.” Vrienden namen het stokje over en bezochten Malawi namens hem. “De ontvangst was nog steeds hartverwarmend. Het ‘warm heart of Africa’-gevoel leeft voort.”

Van missie naar marktwerking

Boelhouwer reflecteert op de veranderingen in ontwikkelingssamenwerking sinds de jaren 90. Waar vroeger artsen werden uitgezonden in het kader van missie en hulp, is de focus nu verschoven naar economische groei en autonomie. “Heeft dat geleid tot meer gelijkwaardigheid? Dat is de vraag. Malawi is nog steeds een van de armste landen ter wereld, ondanks het uitblijven van grote conflicten.”

Volgens Boelhouwer zijn veel plattelandsziekenhuizen zonder externe steun ernstig achteruitgegaan. Toch ziet hij hoop in kleinschalige hulp. “Een doos medicijnen of een voetbaltenue lijkt hier klein, maar betekent daar ontzettend veel. Via voetbalclub Argon konden we zelfs materialen doneren. Ook daar wordt in het weekend gevoetbald, op savannegrond.”

Zorgen

Boelhouwer maakt zich zorgen over de politieke focus in Nederland en de wereld. “De allerarmsten dreigen uit ons vizier te raken. Ook in Nederland is er armoede en ongelijkheid. Politieke partijen buitelen over elkaar heen in oneliners. En dan komt de vraag: wat moet ik nu weer stemmen?”

Opmerkelijk noemt hij de recente verkiezingsuitslag in Malawi, waar de 87-jarige oud-president Peter Mutharika opnieuw werd gekozen. “Is de verwarring over politieke keuzes en eerlijke leiders in het Westen en Afrika eigenlijk zo verschillend?” Boelhouwer sluit af met een boodschap van dankbaarheid en hoop. Verbondenheidjn geen druppel op een gloeiende plaat, maar een teken van verbondenheid. Ze geven mensen het gevoel dat ze niet helemaal aan hun lot worden overgelaten. Dat is van onschatbare waarde.”

Henk Boelhouwer in Malawi. Foto: aangeleverd.