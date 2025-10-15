Voorlopig geen glasvezel via KPN in Mijdrecht en Wilnis

Mijdrecht/Wilnis – Voor inwoners in Mijdrecht en Wilnis die hoopten op sneller internet via KPN was er afgelopen week slecht nieuws: Glaspoort (KPN/APG) heeft besloten om het kopernetwerk in deze gebieden voorlopig niet te vervangen door glasvezel, dit om ‘bedrijf strategische redenen’. Voor veel bewoners betekent dit dat zij langer moeten wachten op de beloofde modernisering van hun internetverbinding via KPN.

Glaspoort is een dochtermaatschappij van KPN en kondigde enkele jaren geleden de aanleg van glasvezel in De Ronde Venen aan en ondertekende hiervoor een convenant met de gemeente. De aanleg van glasvezel in Abcoude is bijna afgerond en in Vinkeveen is Glaspoort inmiddels gestart met de aanleg. Voor de kernen Mijdrecht en Wilnis heeft Glaspoort nu besloten de aanleg op de lange baan te schuiven.

In Mijdrecht en in de wijk Veenzijde in Wilnis ligt wel glasvezel van Delta en is er voor de inwoners van deze gebieden een alternatief. Maar in het oude dorp, Padmosweg en Herenweg in Wilnis komt nu voorlopig geen glasvezel. De inwoners van dit gedeelte blijven aangewezen op koper en coax. Het college erkent het probleem en men weet dat de koperkwaliteit van KPN onvoldoende is. Er wordt onderzocht of Wilnis alsnog in een toekomstig project kan worden meegenomen, maar dat kan pas als Glaspoort besluit af te zien van aanleg in deze gebieden. Tot die tijd moeten inwoners rekening houden met langere wachttijden.

Bij navraag bij Adri Mulders van telecomwinkel Optie1 in Mijdrecht, vertelt hij dat er ook veel vragen bij hem binnen komen. “KPN klanten hebben bewust gewacht tot KPN met glasvezel zou komen en zijn bewust niet overgestapt naar een provider die wel eerder glasvezel aanbood. Reden dat zij KPN trouw zijn gebleven is vanwege de combinatievoordelen en het behoud van hun e-mailadres. KPN gaf immers aan glasvezel in Mijdrecht en Wilnis aan te gaan bieden.”

Volgens Adri gaat dit KPN klanten kosten. “Veel KPN-klanten zijn natuurlijk niet gelukkig met dit bericht van uitstel en geven aan nu toch wel te willen overstappen naar glasvezel. Hun geduld is op. Bovendien weten veel klanten inmiddels dat andere providers hetzelfde combinatievoordeel aanbieden en zij hun e-mailadres kunnen behouden. Niets houdt ze dan nog tegen om KPN te verlaten. Dat noemen ze marktwerking!”

Op de foto: Voorlopig geen glasvezel via KPN in Mijdrecht en Wilnis. Foto: aangeleverd.