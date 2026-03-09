Voorlichting brandweer voor hospice ThamerThuis

De Kwakel – Vrijwilligers van hospice ThamerThuis kwamen onlangs bijeen voor een voorlichtingsochtend over brandveiligheid en ontruiming. ThamerThuis is een kleinschalig hospice in De Kwakel aan het Kwakelsepad 2. Het biedt palliatieve zorg in de laatste levensfase en ondersteuning in de regio Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn.

Tijdens de bijeenkomst stond vooral de veiligheid vooraf centraal: hoe kunnen risico’s worden beperkt en wat kun je doen om brand te voorkomen? Twee deskundigen op het gebied van brandveiligheid gaven uitleg over het ontstaan van brand, het belang van goed werkende rookmelders en het vrijhouden van vluchtroutes. Ook werd stilgestaan bij het veilig gebruiken van elektrische apparaten en het tijdig signaleren van gevaarlijke situaties.

Veiligheid

Vrijwilligers kregen praktische tips over hoe te handelen bij rookontwikkeling of brand. Daarbij staat voorop dat de veiligheid van gasten, naasten en vrijwilligers altijd prioriteit heeft. De avond werd afgesloten met het nabootsen van een situatie met rookontwikkeling. Ook volgde een rondleiding door de kazerne.

ThamerThuis kijkt terug op een waardevolle en leerzame bijeenkomst. Met deze extra kennis en voorbereiding dragen de vrijwilligers bij aan een veilige en vertrouwde omgeving voor gasten, naasten en collega’s.

Vrijwilligers van hospice ThamerThuis kwamen onlangs bijeen voor een voorlichtingsochtend over brandveiligheid en ontruiming. Ook volgde een rondleiding door de brandweerkazerne. Foto: aangeleverd.