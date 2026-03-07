Voorjaarskermis in Aalsmeer

Aalsmeer – De lente is in aantocht en dit wordt in Aalsmeer als eerste gevierd met een grote voorjaarskermis. Van 11 tot en met 15 maart vindt deze plaats op het parkeerterrein van sportcentrum De Waterlelie aan de Dreef.

Er komen allerlei attracties voor jong en oud te staan en natuurlijk kan genoten worden van diverse lekkernijen. Voor de jongste bezoekers komen dagelijks bekende tv-figuren naar de kermis en noteer vrijdag 13 maart alvast in de agenda: vanaf 19.30 uur griezelen tijdens de Fright Night. Kijk op de website www.kermiskorting.nl voor gereduceerde tarieven voor een groot aantal attracties.

De opbouw van de kermis begint al aanstaande zondag 8 maart. Vanaf deze dag, tot en met 16 maart, kan hier dus niet geparkeerd worden. Parkeren in de buurt van het sportcentrum kan aan de Beethovenlaan, bij FC Aalsmeer en kinderboerderij Boerenvreugd.