Voorbereidingen braderie in Centrum in volle gang

Aalsmeer – De voorbereidingen voor de braderie in Aalsmeer Centrum zijn volop bezig. Zaterdag 4 september vindt dit ouderwets gezellige evenement weer plaats in de Zijdstraat, Molenplein, Dorpsstraat en Schoolstraat. Samen met Vuur en Licht, dat in de avond wordt georganiseerd, is dit de start van de Feestweek.

Al blijft het nog even spannend of de corona-maatregelen het mogelijk maken deze braderie te organiseren, de organisatie is positief gestemd en is druk in de weer om alles zo verantwoord mogelijk te regelen. Want hoe leuk zou het zijn om weer gezellig langs de verschillende kramen te wandelen op zoek naar koopjes of iets lekkers te scoren op het ‘foodplein’ dat weer op het Molenplein wordt ingericht.

Dit jaar wordt de braderie voor het eerst georganiseerd door Richard Piller in samenwerking met Meer Aalsmeer. Er zijn nog een paar plekjes vrij, dus heb je interesse in het huren van een kraam of grondplek, laat het weten. Stuur een mail naar info@meeraalsmeer.nl of bel met Richard Piller op nummer 06-39707735.