Voorbereiding op honk- en softbalseizoen 2026 gestart

De Kwakel – Hoewel het nieuwe seizoen nog enkele maanden op zich laat wachten, is bij honk- en softbalvereniging Thamen de voorbereiding voor 2026 inmiddels begonnen. De vereniging aan Vuurlijn 24 in De Kwakel zet de deuren open voor iedereen die wil kennismaken met honkbal en softbal.

Geen wachtlijsten

Deze zomersporten vragen om techniek, snelheid en teamwork, maar ook om een goede basisconditie. Daarom start Thamen al in januari met trainingen in de gymzaal, zodat spelers optimaal voorbereid het veld op kunnen zodra het buitenseizoen begint. Opvallend is dat er geen wachtlijsten zijn: wie wil meedoen, kan direct instromen.

De vereniging biedt ruimte aan alle leeftijden en niveaus. Van jonge kinderen die hun eerste bal willen gooien tot volwassenen die opnieuw actief willen worden: er zijn trainingsmogelijkheden voor beginners en ervaren spelers. Voor wie nog twijfelt, is er een laagdrempelige kennismaking: drie gratis proeftrainingen.

Extra stimulans voor jeugdleden

Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar krijgen een bijzondere kans. Wie vóór 15 april lid wordt en niet eerder lid was, maakt kans op een gratis jaarlidmaatschap. De winnaar wordt bekendgemaakt op 19 april, voorafgaand aan de wedstrijd Thamen H1 – Hoofddorp Pioniers H2. Een moment waarop ook de sfeer van honkbal op hoog niveau te proeven is.

HSV Thamen staat voor sportiviteit, plezier en verbondenheid. Nieuwe leden zijn welkom – van enthousiaste beginners tot ervaren spelers. Meer informatie over trainingen en aanmelden: www.thamen.info, info@thamen.info.

Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar krijgen een bijzondere kans. Foto: aangeleverd.