Volleybal: D1 Oradi/Omnia zoekt teamleden

Aalsmeer – De tweede seizoenshelft van de volleybalcompetitie is in volle gang. Het D1 team van Oradi/Omnia heeft alweer vijf wedstrijden gespeeld in 2020 en deze alle vijf gewonnen! Hierdoor staat zij nu op een mooie vierde plek in haar poule in de 2e klasse.

Sinds dit seizoen heeft het team versterking van twee jonge meiden uit de jeugd en twee oud speelsters zijn na een jaar afwezigheid weer teruggekeerd bij het team. In het begin van het seizoen moesten ze nog erg aan elkaar wennen. Nu het seizoen vordert raken de meiden steeds meer op elkaar ingespeeld en hierdoor wordt er dus ook steeds vaker gewonnen.

Er wordt hard gewerkt tijdens de wedstrijden en gestreden tot het laatste punt. Tijdens de laatste wedstrijd in Haarlem op 3 februari werd de derde set met 29-27 gewonnen, een echte strijd dus! Het is heel leuk om te zien dat het team het ook steeds vaker lukt om zulke spannende sets en wedstrijden in haar voordeel te beslissen. De sfeer tijdens de wedstrijden in het team is prima, ook na de wedstrijden en de trainingen is het altijd gezellig en doen de meiden nog even een drankje met elkaar.

Helaas gaat er volgend seizoen een aantal meiden stoppen met volleybal, dus aanvulling is altijd weer welkom. Kom je uit de regio Aalsmeer/Kudelstaart en heb je in het verleden gevolleybald en wil je dat weer gaan doen? Kom dan eens kijken op donderdagavond bij de training in sporthal de Waterlelie aan de Dreef. De seniorenteams trainen hier vanaf 20.30 uur. Een keer mee komen trainen? Stuur dan een mail naar volleybal@svomnia.nl.

Oradi/Omnia heeft ook nog twee andere dames teams, een herenteam en diverse jeugdteams waarbij nieuwe leden ook altijd welkom zijn. Dus ook als je minder of geen ervaring hebt, kun je komen volleyballen. Informeer naar de mogelijkheden via volleybal@svomnia.nl.