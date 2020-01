Vogels in de Natuur: Zo trots als een Pauw

Aalsmeer – Alweer de twintigste aflevering van dit stukje in uw regionale krant. Vandaar ook een keer een uitzondering gemaakt op het gegeven ‘Vogels in de natuur’. Hiermee wordt eigenlijk aangegeven dat het vogels zijn die van nature in Nederland voorkomen, of zich na uitzwermen vanuit het oorspronkelijk leefgebied kunnen handhaven. Denk dan bijvoorbeeld aan de Halsband Parkiet of de Hop.

De Pauw is geen vogel die vrij voorkomt en kan gaan en staan waar hij wil. Echter wel een prachtig dier wat al decennia lang hier wordt gehouden en altijd vrij kan rondlopen waar hij wil. De Pauw komt men het meest tegen op en rond boerderijen, om en nabij een oud slot in een park, een manege of een kinderboerderij. Maar altijd vrij en ongebonden. De blauwe pauw haan is van oorsprong een Aziaat, die al eeuwen lang hier wordt gehouden als siervogel. Het is een fazant-achtige, die zich hecht aan voederplaats en omgeving. Vandaar dat ze ook vrij kunnen rondlopen en niet vertrekken naar andere oorden.

Net als kippen en fazanten is het een toom dier. Een haan met wel vijf tot zeven hennen is het ideale familie verband. De haan spreekt het meest aan door de imposante verschijning in kleuren pracht en voor de staart. Normaal in een sleep van wel anderhalve meter over de grond. Echter bij het balts gedrag, het proberen te verleiden van de hennen of bij concurrentie of gevaar, zet de pauw deze sleep rechtop om zich op zijn mooist en grootst te presenteren. De trots van het dier straalt er vanaf.

Er zijn veel vogels die in de balts de vrouwtjes voor zich proberen te winnen met hun zang en hierdoor indruk willen maken. De Pauw echter heeft gewoon zijn prachtige dekstaart. De sleep bestaat uit wel 150 dekveren met prachtig gekleurde uiteinden en tekening, het zogenaamde pauwenoog. Het is een prachtig gezicht, als men dit kan aanschouwen. Er zijn maar weinig vogels die dit evenaren of overtreffen.

Naast de pauw zijn bijvoorbeeld de prieel vogels of de trap bekend om hun uitstraling en gedrag tijdens de balts. Voedsel van deze dieren bestaat uit een graan of korrel voer voor fazant-achtigen. Door de vrije uitloop die ze eigenlijk altijd hebben komen deze dieren ook aan hun kostje, door de grond af te struinen en het oppikken van bijna alles wat er kruipt in dode bladeren, het gras of half bedekt bodem. Al met al een prachtig dier, waar je gewoon eens een half uurtje voor moet gaan zitten als je ergens komt waar Pauwen worden gehouden. Veel kijkplezier gewenst.

Henk Vogelaar