Voetbalquiz bij FCA met Theo en Hein

Aalsmeer – Morgen, vrijdag 1 februari, is het weer tijd voor de jaarlijkse voetbalquiz in de kantine van FC Aalsmeer. De quizavond, uitdagend voor de kenners en gezellig voor iedereen, wordt gepresenteerd door Theo en Hein Leliveld. Vader en zoon hebben inmiddels, na de eerste quiz in de regio bij het voormalige RKAV, een mooie reputatie opgebouwd wat betreft het op kunstige manier in elkaar draaien en presenteren van een voetbalquiz.

Verfrissend, onderhoudend en af en toe op grappige wijze worden de deelnemers door het Leliveld-duo onderworpen aan allerlei voetbalvragen die of ver terug in de tijd gaan of van recente aard zijn. Ook staat de gele/rode kaarten ronde weer op het programma. Al met al een avond vol leuke en leerzame momenten.

Elke liefhebber en iedereen die denkt alles te weten over de voetballerij kan op vrijdag 1 februari zijn/haar kennis testen in het clubgebouw van FC Aalsmeer aan de Beethovenlaan. Aanmelden per koppel kan op de avond zelf, maar bij voorkeur vooraf een mail sturen naar medeorganisator Joost Kooij via: joostkooy@hotmail.com. De kosten zijn 5 euro per koppel. De quiz start om 20.30 uur en iedereen is van harte welkom!