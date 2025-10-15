Voetbalplezier voor 5- en 6-jarigen in Wilnis

Wilnis – Na enkele jaren van afwezigheid is de populaire CSW Champions League weer terug op de velden van Wilnis. Op initiatief van betrokken ouders en met de inzet van voetbalvereniging CSW is deze interne competitie voor de allerjongste voetballertjes nieuw leven ingeblazen.

Elke zaterdagochtend verandert het sportpark in een kleurrijk spektakel: ruim dertig kinderen in tenues van topclubs als Liverpool, Barcelona, Juventus, Celtic en Dortmund spelen korte wedstrijdjes van tweemaal zeven en een halve minuut. De ochtend begint om 08.45 uur en eindigt rond 09.45 uur met het nemen van penalty’s; voor velen het absolute hoogtepunt. De sfeer is gemoedelijk en energiek. Ouders vervullen met enthousiasme rollen als teammanager, spelbegeleider of helpen bij het opzetten van de veldjes.

Naast de wedstrijden wordt er op woensdagmiddag van 17.00 tot 18.00 uur getraind. Door middel van speelse oefeningen ontwikkelen de kinderen zich niet alleen als voetballer, maar ook motorisch en sociaal. CSW biedt een veilige en plezierige omgeving, waar ieder kind op eigen tempo en niveau kan groeien.

Er is nog ruimte voor een paar enthousiaste jongens of meisjes van 5 of 6 jaar oud. Wie van bewegen, plezier maken en nieuwe vriendjes of vriendinnetjes ontmoeten houdt, is van harte welkom om een keer mee te trainen of te komen kijken. Meer informatie of aanmelden: internecompetitie@cswilnis.nl, 06 – 5233 1183.

Op de foto: Champions League voor de jongsten terug bij CSW. Foto: aangeleverd.