Voetbal: Winst voor FCA zaterdag en RKDES

Aalsmeer – De voetbalcompetitie is na een korte vakantiestop afgelopen weekend weer hervat. De drie eerste elftallen van FC Aalsmeer en RKDES Kudelstaart speelden allen thuis. FCA zaterdag kreeg CSW uit Wilnis op bezoek. Het publiek langs het hoofdveld aan de Beethovenlaan zag een moeizame wedstrijd, die in de laatste minuten toch nog eindigde in winst voor Aalsmeer. Mike van Dam scoorde het enige doelpunt van de wedstrijd (1-0).

Voor de wedstrijden op zondag 26 januari moest een keuze gemaakt. FCA nam het vanaf twee uur thuis op tegen Bloemendaal en RKDES had vanaf dit tijdstip Van Nispen als tegenstander. De aanwezigen langs de lijn aan de Beethovenlaan zagen ‘hun’ Aalsmeer ‘zwaar’ verliezen met 1-8.

RKDES-Van Nispen

De voetballiefhebbers aan de Wim Kandreef daarentegen konden diverse malen juichen. RKDES wist in de eerste helft de doelman van Van Nispen liefst vijf maal te passeren. In de tweede helft wisten de bezoekers nog wel de nul weg te werken, maar verder dan één doelpunt kwam men niet. Eindstand: 5-1 voor Kudelstaart!

Foto’: www.kicksfotos.nl