Voetbal: FCA Meiden 15-1 en 17-1 regiokampioen

Geen juichende massa na de wedstrijd Nederland tegen Tsjechië afgelopen zondag 27 juni. De voetballers van Oranje verloren met 2-0 en hiermee is voor dit team het EK voetbal ten einde. In Aalsmeer de dag ervoor wel vrolijke gezichten, twee meidenteams van FC Aalsmeer ongeslagen regiokampioen. Klasse en gefeliciteerd!

Door Ruud Meijer

Aalsmeer – Zaterdag 26 juni mochten toeschouwers weer komen kijken naar voetbalwedstrijden op het complex van FC. Aalsmeer. Op veld 1 begon om 12.00 uur een belangrijke wedstrijd, daar speelden de FCA meiden 15-1 hun laatste regiocup wedstrijd tegen de meiden 15-1 van Roda’23 uit Amstelveen. Bij FCA winst zouden de meiden ongeslagen regiokampioen worden. De wedstrijd kenden twee gezichten, de eerste helft was het bekijken nauwelijks waard. Vooral de FCA meiden strooiden met foute passes, speelden ontzettend slordig en kregen het zelfs voor elkaar om drie keer vlot achter elkaar verkeerd in te gooien (niet uit de nek). Het is dat de FCA defensie de Roda’23 aanvallen ontregelde en de stand daardoor 0 -0 bleef tot de rust.

In de tweede helft een totaal ander FCA team. Isabella, die in de eerste helft op doel had gestaan, ging in de voorhoede spelen. Sophie verving Isabella in het doel. Een aantal spelers gingen op andere posities spelen en dat bevorderde het spel. Hoe de FCA meiden nu speelden was een verademing om te zien. De FCA meiden hadden ook duidelijk een betere conditie dan de Roda meiden. Ondanks het erg klamme weer werd er nu pittig door de FCA meiden gespeeld met goede combinaties. In de 12e minuut kopte Isabella de bal snoeihard uit een FCA hoekschop in het Roda doel: 1-0. FCA zette de Roda defensie behoorlijk onder druk en de ene na de andere FCA hoekschop volgde. In de 16e minuut was het weer Isabella, die uit een mooie FCA aanval de bal als een kanonskogel richting Roda doel schoot. De Roda keeper had geen schijn van kans en kon gaan vissen: 2 – 0.

De FCA meiden hadden nu de wedstrijd onder controle en lieten de winst niet meer glippen. Na vier gewonnen wedstrijden op rij is de regiocup voor de FCA meiden. Na de wedstrijd kregen alle meiden een medaille uitgereikt, een ijsje en werd er met champagne in het rond gespoten. Op het eind werd er nog een teamfoto met de medailles om geschoten.

Ook regiocup voor MO17-1

Het meidenvoetbal bij FCA ‘scoort’ goed. Niet alleen de 15-1 meiden zijn ongeslagen regiokampioen geworden. Ook de MO17-1 mocht als ongeslagen team de regiocup in ontvangst nemen!