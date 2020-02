Voetbal: FCA verslaat NiTA met 1-0

Aalsmeer – Het was niet best wat NiTA en FC Aalsmeer lieten zien afgelopen zaterdag 15 februari aan de Doude van Troostwijkstraat in Nieuwer Ter AA. Maar ook nu had de wind weer grote invloed op het vertoonde spel. Niet dat het daar alleen aan lag, ook de spelers van NiTA en Aalsmeer hadden moeite om elkaar te vinden. Aalsmeer probeerde met combinatie voetbal van achteruit de voorhoede aan de bal te krijgen maar dat was nu juist de clou, voor die tijd ging het meestal al mis.

NiTA hanteerde de lange bal op hun veelal switchende spitsen, Dwayne Wondel, Jorrit Verkerk en Roy Langelaar, wat de achterhoede van de FC Aalsmeer soms in moeilijkheden bracht. Daar was dan altijd nog Nick van der Wiel die het hoofd koel hield en zodoende tot het einde de nul hield. Met wind mee was Aalsmeer het meest aan de bal de eerste minuten. Al in de 7e minuut had men succes. Een dieptepass van Daan van Huffel op de sprintende Thomas Steinhart werd keurig afgemaakt: 0-1.

Ook in de 11e minuut kreeg Thomas Steinhart een uitgelezen kans op de 0-2, maar op een voorzet van Jordy de Groot kwam hij een teenlengte te kort. Raar maar waar, vanaf die tijd kwam NiTA meer aan de bal. Het spel van Aalsmeer werd slordig. Een vrije trap in de 38ste minuut van NiTA bracht Roy Langelaar vrij voor Nick van der Wiel. Zijn schot ging ver naast. In de 40ste minuut werd de geblesseerde Eder Delgado vervangen door Daan Vaneman. De goed leidende scheidsrechter Gerben Dorrestijn vond het na 45 minuten genoeg en de vele supporters van beide clubs zochten de gezellige kantine op.

Begin tweede helft werd de geblesseerde Coen Lips van Aalsmeer vervangen door Giliano Eijken. Over de tweede helft is weinig te schrijven. Veel balverlies aan beide zijden. NiTA met wind mee nu meer aan de bal, maar het was Thomas Harte die de aandacht trok en veel aanvallen van NiTA in zijn voordeel besliste en samen met de keeper de 0-1 op het scorebord hield. Wissel 82ste minuut: Rachid Yaghmouri voor Thomas Steinhart. De laatste aandacht was voor Nick van der Wiel in de 86ste minuut, die een zeker doelpunt voorkwam op een inzet van Mike Fokker en zo de overwinning veilig stelde. De eerst volgende wedstrijd speelt FC Aalmeer (zaterdag) thuis op 7 maart aan de Beethovenlaan. Aanvang wedstrijd 14.30 uur.

Jack van Muijden

Winst RKDES, verlies FCA zondag

Ook uitwedstrijden waren er op zondag 16 februari voor de eerste elftallen van FCA en RKDES Kudelstaart. RKDES kon net als het zaterdag elftal van Aalsmeer juichend het veld verlaten. Van Voorschoten’97 werd door de Kudelstaarters met 3-1 gewonnen in Voorschoten. FCA moest flink buigen tegen en in Zwanenburg. Er werd met 5-1 verloren door Aalsmeer. Komend weekend hebben alle eerste elftallen vrij, evenals de jeugd vanwege de vakantie.

FCA 3 en FCA 2

Komend weekend voetbal gaan kijken in Aalsmeer is wel mogelijk, zowel zaterdag 22 als zondag 23 februari aan de Beethovenlaan. FC Aalsmeer 3 krijgt zaterdag Argon 7 uit Mijdrecht op bezoek. De wedstrijd begint om 10.15 uur. FC Aalsmeer 2 speelt zondag thuis tegen Portugal Amsterdam vanaf 11.30 uur.

Foto: Ton Eenennaam. Aalsmeer speler Mike Dam met een schot op doel. Op de achtergrond drie toekijkende spelers van NiTA osv.