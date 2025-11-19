Voedselbos De Hoef mooi bureninitiatief met educatieve waarde

De Hoef – Een voedselbos om de hoek, midden in het dorp; veel inwoners zouden dat maar wat graag willen. In De Hoef kocht een groep buren een recreatieveldje en toverde een deel daarvan om tot een heus voedselbos. De bewoners plukken daar nu letterlijk en figuurlijk de vruchten van. Het voedselbos heeft bovendien een educatieve functie: de kinderen van de plaatselijke basisschool leren op speelse wijze over de waarde van de natuur en hoe je daarmee omgaat. Een prachtig groen bureninitiatief.

Het idee voor een voedselbos

Aan de Oostzijde 18 in De Hoef ligt een stuk grond dat jarenlang eigendom was van recreatieschap De Vinkeveense Plassen. Het terrein van ongeveer 1.000 m² grenst aan diverse achtertuinen en werd in 2018 door enkele omwonenden aangekocht, om te voorkomen dat er iets zou worden gebouwd wat niet bij de omgeving paste. Vier jaar geleden ontstond bij buurtbewoners het idee om het terrein – met de bestemming ‘dagrecreatie’ – samen om te vormen tot een klein voedselbos.

Biodiversiteit en ecologische waarde

“Ons doel is om de begaanbaarheid, biodiversiteit en ecologische waarde te verhogen, met een goede balans tussen de verschillende ‘vruchtlagen’: bomen, struiken, planten, wortelgewassen en klimplanten”, vertellen initiatiefnemers Joanne en Petra met een brede glimlach. “We wilden het dichtbegroeide recreatieterrein transformeren naar het concept van een echt voedselbos.”

Stap voor stap veranderde het terrein in een divers stukje polder waar iedereen uit de buurt de vruchten van kan plukken. Het opbouwen van het voedselbos was een langdurig proces, waarbij buurtbewoners veel werk verzetten. Dankzij gezamenlijke inzet en financiële steun van verschillende landelijke fondsen en de gemeentelijke subsidie ‘Goud in je wijk’ kon het terrein steeds verder worden uitgebreid en verbeterd. Inmiddels lopen er zelfs vrolijk wat geitjes rond en worden er steeds nieuwe gewassen aangeplant. De buurt kon al proeven van verschillende soorten bessen, en ook de dieren profiteren van de opbrengst. Precies zoals de natuur bedoeld is.

Een verrijking voor de buurt

Het voedselbos en het geitenweitje worden inmiddels volop bezocht, door jong en oud. Het afgelopen jaar werd het voedselbos ingezet bij de vossenjacht van de buurtschool en bij een speurtocht tijdens een sportevenement. Het doel is een vrij toegankelijke, duurzame en verbindende plek te bieden voor inwoners van De Hoef, passanten en andere belangstellenden. Daarnaast vervult het voedselbos een duidelijke educatieve rol voor de leerlingen van de buurtschool.

Een eigen stukje voedselbos voor Sint Antoniusschool

De Sint Antoniusschool wordt nauw betrokken bij de ontwikkeling van het voedselbos. Afgelopen zomer waren buurtbewoonster Stephanie en haar dochter Julia (7) druk in de weer om een nieuw deel van het veld klaar te maken voor de plantdag van de school. Struiken werden gesnoeid, stenen afgevoerd en de grond gezeefd. Zo ontstonden vier kleine veldjes waar de leerlingen hun eigen stukje voedselbos kregen om te beplanten. Ter voorbereiding kregen de leerlingen een gastles van Sam Schoneveld uit Boskoop, de Freek Vonk van de voedselbossen. Hij vertelde hoe je zelfs op een vierkante meter een heel divers landschap kunt creëren. Klimplanten zoals druiven of kiwi’s kunnen bijvoorbeeld uitstekend groeien in een grote notenboom. De kinderen kunnen die kennis nu direct toepassen in het voedselbos in De Hoef. Een mooi stukje educatie in de praktijk.

De plantdag

Op woensdag 12 november werd het nieuwe stukje voedselbos voor de leerlingen officieel geopend door de kinderen zelf. Leerlingen uit groep 4, 5 en 6 trokken hun handschoenen aan en hielpen enthousiast mee met het planten van bomen, struiken, klimplanten en bodembedekkers. Het was tijdens deze stralende herfstochtend voor Initiatiefnemers Joanne en Petra een genot om te zien hoe de jeugd van De Hoef met veel enthousiasme met schoppen en scheppen in de weer waren. Ook enkele grootouders kwamen een kijkje nemen, zichtbaar trots. Het was opnieuw een bewijs dat dit initiatief een schot in de roos is voor jong en oud.

Op de foto: De Sint Antoniusschool wordt nauw betrokken bij de ontwikkeling van het voedselbos. Foto: Peter Pos.