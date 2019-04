Voedselbank zoekt busje en mensen

Aalsmeer – De Voedselbank Aalsmeer heeft een urgent probleem. Op donderdagmorgen worden er altijd verse groenten en vlees opgehaald bij de diverse supermarkten. Dezelfde middag wordt dit uitgedeeld aan de klanten van de Voedselbank. De Voedselbank mocht van een maatschappelijk betrokken ondernemer altijd een busje gratis lenen!

Maar, de bus is stuk en kan waarschijnlijk niet meer gerepareerd worden. Als de Voedselbank een busje moet gaan huren, kost dit wekelijks meer dan 50 euro en dat kan de Voedselbank niet opbrengen. De vraag is daarom: Welke ondernemer is zo aardig om een busje beschikbaar te stellen voor de Voedselbank. Het gaat om donderdagmorgen van 9.00 tot 12.30 uur.

Nieuwe bestuursleden

Verder is de Voedselbank op zoek naar denkkracht voor het bestuur. De Voedselbank zoekt één of twee nieuwe bestuursleden. De taakverdeling gaat in onderling overleg, maar mogelijke taken zijn: secretariaat, coördinatie voedselveiligheid en public relations. Wie wil wat vrije tijd geven voor het mooie en dankbare werk van de Voedselbank? Reacties voor beide vragen graag aan info@voedselbankaalsmeer.nl of bel 06-33728537.