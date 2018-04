Voedselbank vraagt uitgifte-medewerker

Aalsmeer – De Voedselbank Aalsmeer zoekt een vrolijke vrijwilliger als uitgifte medewerker voor de donderdagmiddag! Ruim 30 huishoudens (meer dan 100 personen) halen wekelijks een voedselpakket bij de Voedselbank. De kratten worden door het uitgifte team gevuld en uitgereikt op donderdagmiddag in Aalsmeer.

Voor dit team zoeken de Voedselbank een nieuwe uitgifte medewerker. De uitgifte medewerker is iedere donderdagmiddag werkzaam van 14.30 tot 18.00 uur in Aalsmeer. Je helpt met het vullen en uitreiken van de voedselpakketten. Je zorgt ervoor dat dit goed verloopt en hebt ook een vriendelijk woord en een luisterend oor voor onze klanten.

Heb je (aantoonbaar) affiniteit met de klanten van de Voedselbank? Ben je fysiek in staat om kratten te tillen? En ben je een vrolijke doorzetter? Dan is de Voedselbank op zoek naar jou! Reacties graag aan vrijwilligers@voedselbankaalsmeer.nl of info@voedselbankaalsmeer.nl of telefonisch onder nummer 06-37471838.