Music in the Air (163): Luna Stuiver

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – Voor de Aalsmeerse Luna Stuiver komt de liefde voor muziek goed van pas voor haar studie muziekwetenschap.

Hoe belangrijk is muziek voor jou, Luna?

“Erg belangrijk. Het komt juist van pas voor mijn studie muziekwetenschap. Ik herken mijzelf in de muziek van de bekende componisten. Via de muziek communiceer ik met hen, het is als het ware reizen door de tijd.”

Wanneer werd jij je bewust van muziek?

“Ik kom uit een muzikaal gezin, mijn vader speelt gitaar en trompet, mijn moeder piano. Er was dus altijd al muziek in huis.”

Ben je beïnvloed door iemand?

“Door de componisten van na de Tweede Wereldoorlog (postmodernisten, minimalisten, … ), Gustav Mahler, Herman van Veen, en ik ben een fan van Queen. Ik hou van veel soorten muziek.”

Welke instrumenten bespeel je?

“Piano – ik kreeg les van Wilma Broere -, gitaar, ukelele en ik zing en componeer. Ik gebruik verschillende instrumenten uit allerlei landen voor het schrijven van mijn liedjes. Ze zijn zowel in het Nederlands als in het Engels. Mijn muziek kun je denk ik rekenen tot de Songwriter stijl. Op Spotify heb ik een paar nummers: Veld vol zwanen en Queen.”

Je studeert muziekwetenschap, kun je daar iets over vertellen?

“Ik studeer muziekwetenschap in Amsterdam aan de UVA (Universiteit van Amsterdam). Om precies te zijn historische muziekwetenschap, dus niet in de praktische zin, maar puur bladmuziek en bronnen bestuderen. Zo had ik het vak ‘componisten van de 20 en 21ste eeuw’, en zo kwam ik bij de componist Jacob ter Veldhuis over wiens werk (Jezus is coming, uit 2003) ik mijn scriptie heb geschreven.”

Heb je bijzondere anekdotes?

“Ik heb een keer in mijn eentje gezongen op het podium in de Schouwburg van Amstelveen. Daar speelde ik een zelfgeschreven liedje, Oh Boy genaamd. Mijn muziekleraar op de middelbare school, Cees Rot, een broer van de bekende zanger Jan Rot, hoorde dat liedje van mij en vond dat ik dit moest spelen in de schouwburg.

Met Wilma Broere deden we met alle leerlingen af en toe piano-uitvoeringen in bijvoorbeeld bejaardentehuizen, en in de doopsgezinde kerk in Aalsmeer.”

Hoe ziet de toekomst eruit?

“Ik wil graag meer muziek componeren. Ik hoop dat ik ook ooit ook wat klassieke muziek zal maken, naast Songwriter liedjes. Samen met een vriend heb ik een weddenschap afgesloten wie van ons over vier jaar het meest bekend zal zijn met muziek, haha!”

Heb je nog een favoriet muziekfragment dat jou is bijgebleven?

“Symfonie 3 en 6 van Mahler en de compositie 4’33 van John Cage.”

Luna op de ukelele. (Eigen foto).