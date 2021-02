Voedselbank blij met actie Aalsmeer Lokaal

Aalsmeer – In een bizarre coronaperiode – waar de ondernemers verplicht waren hun deuren gesloten te houden – bedachten de twee Aalsmeerse ondernemers Jeroen Mäkel (Aan Marketing) en Kirsten Verhoef (Sylt Support) een ludiek plan.

Max van der Heiden – eigenaar van de mooiste blikvanger van Aalsmeer – reed gedurende de decembermaand rond in Aalsmeer. In zijn rijdende showroom stond dit keer geen auto, maar een grote kalenderkast met 31 laatjes, gevuld met mooie, door Aalsmeerse winkeliers geschonken, cadeau’s. Iedere dag werd er een laatje opengetrokken en stond de rijdende showroom voor het pand van de betreffende ondernemer. De vrolijke sfeer en publiciteit werd vast gelegd door IVC.

De loten werden grif gekocht door de inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart en de opbrengst daarvan was bestemd voor de Voedselbank Aalsmeer. Een sympathiek gebaar waar Koos Koelewijn – coördinator van Voedselbank Aalsmeer – zeer gelukkig mee was.

Ruime opbrengst

De kalenderactie heeft maar liefst 3.300 euro opgebracht. De Voedselbank krijgt niet het geld zelf in handen. De komende weken worden er bij slagerij Ron Steen, groenteman Kreike en kaashandel Een Blokje Om een flinke bestelling gedaan. Goed voor de ondernemers en voor degenen die van de Voedselbank gebruik maken. Want verse producten zoals vlees, fruit en kaas zullen een welkome verrassing zijn.

Enthousiasme

Het succes van de kalenderactie en de bekendheid die het heeft opgeleverd is door de Aalsmeerse ondernemers zo goed ontvangen dat er al is toegezegd ook dit jaar weer mee te doen aan de decemberactie. Intussen zitten Kirsten en Jeroen niet stil; aan een nieuwe actie wordt gewerkt waarbij de Aalsmeerse ondernemers hun bekendheid (lokaal) nog meer kunnen vergroten. Het motto ‘samen staan wij sterk’, is geen loze kreet gebleken. Het zijn dit soort acties die zorgen voor verbinding waardoor de onderlinge kracht van de Aalsmeerse ondernemers wordt bevorderd en versterkt.

Neem voor meer informatie contact op met Kirsten Verhoef per telefoon: 0297-366182 of via de mail: kirsten@syltsupport.nl

Janna van Zon