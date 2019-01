Voedselbank bestaat echt nog én is nodig!

Aalsmeer – Momenteel gaat er een gerucht door Aalsmeer en Kudelstaart dat de Voedselbank niet meer zou bestaan. Omdat het niet meer nodig zou zijn. Was dat maar waar! Als ruim 6 jaar gaat de Voedselbank door met het wekelijks verstrekken van voedselpakketten. Momenteel voor ruim 30 huishoudens, ongeveer 100 volwassenen en kinderen. Daar zijn ongeveer 50 vrijwilligers wekelijks of af en toe mee bezig.

Nieuwjaarsreceptie

Een behoorlijk deel van hen bezocht op 18 januari de traditionele en gezellige Nieuwjaarsreceptie. Daar werden ook wat cijfers over 2018 bekend gemaakt. Er zijn in dat jaar bijna 1500 pakketten uitgereikt op basis van onder andere 1800 zelf ingezamelde kratten voedsel. De intakers voerden meer dan 100 (her)intake gesprekken. Er kwamen ongeveer 15 nieuwe klanten bij en een zelfde aantal kon stoppen met de Voedselbank, vaak omdat men het gelukkig zelf weer kon redden. De dank werd uitgesproken aan alle bedrijven, supermarkten en particulieren die voedsel doneren aan de Voedselbank. Ook kreeg de Voedselbank 157 Kerstpakketten!

Winkelinzameling

Een deel van de genoemde vrijwilligers zal op 15 en 16 februari weer actief zijn bij een winkelinzameling. Deze keer bij Albert Heijn op het Poldermeesterplein. Bedrijfsleider Mattijs Stevens, zijn medewerkers en de vrijwilligers hebben er zin in. Er zal een serieuze poging gedaan worden om het record van 70 kratten van vorig jaar te breken.

Vacatures

Het werk van de Voedselbank gaat week in week uit het hele jaar door. Om de zaak draaiende te houden zijn denkers en doeners nodig; mensen die meedenken en mensen die met de handen werken. Op dit moment zijn er de volgende vacatures: Bestuurslid, takenpakket nader overeen te komen; Secretaris/penningmeester, duizendpoot die goed is in (financiële) administratie; Fondsenwerver, degene die geldbronnen kan aanboren om de Voedselbank te kunnen laten voortbestaan; Winkelinzamelaars, degenen die helpen bij de inzamelingen bij supermarkten.

Reacties graag aan vrijwilligers@voedselbankaalsmeer.nl of info@voedselbankaalsmeer.nl of telefonisch via 06 -37471838.