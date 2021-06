Aalsmeer – Na de corona aanstaande zaterdag 19 juni vlammende Flamenco in cultureel café Bacchus. Echte Flamenco met gitarist Yorgos Valiris, zanger Juan Peñas en danseres Romina Toroz. In Aalsmeer woont al jaren de virtuoze flamencogitarist Yorgos Valiris, gewoon aan de Ophelialaan. Hij werd geboren in 1958 in Athene, Griekenland, in een familie van musici. Zijn relatie met de gitaar begon op zijn vijftiende levensjaar. Bewogen door flamenco-muziek, ging hij in 1982 naar Sevilla, waar hij drie jaar de kunst van het flamenco-gitaarspelen leerde van mensen, zoals Juan del Gastor, Carlos Herredia, Rafael Riqueni, en vooral Pedro Bacan. Van Juana Amaya en Farucco leerde hij flamencodansen te begeleiden.

Zanger Juan Peñas is in 1972 geboren in Spanje, maar verhuist al op jonge leeftijd naar Nederland (Enschede). Zijn Spaanse bloed verloochent zich echter niet. Al op zeer jonge leeftijd begint hij flamenco te zingen, en volgt daarin de voetstappen van zijn opa, een goede vriend van de beroemde flamencozanger Pepe Marchena. Zijn favoriete stijlen waren toen al sevillanas en fandangos. Zijn passie voor flamenco werd verder aangewakkerd tijdens zijn bezoeken aan zijn familie in Andalucia, het hart van flamenco, waar zijn vader en moeder vandaan komen. In 1992 besloot hij zich volledig op de flamenco te storten.

Danseres Romina Toroz is ‘muy flamenca’. Ze danst in de pure flamencostijl, pittig en vol passie. Jarenlang heeft Romina workshops en privélessen gevolgd in Sevilla, Madrid en Parijs. Haar belangrijkste leraren zijn Juana Amaya en maestro El Farruquito. Bacchus de Musica in cultureel café Bacchus aan de Gerberastraat begint zaterdagavond om 19.30 uur; zaal open vanaf 19.00 uur. Inlichtingen bij Reinoud Staps via 0297-325304. Vooraf een ticket à 15 euro kopen is noodzakelijk en kan via cafebacchus.nl