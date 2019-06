Vito gaat naar het WK aardrijkskunde in Hong Kong

Mijdrecht – Uit de bijna 7000 duizend leerlingen in Nederland die meededen aan de 26e editie van de Aardrijkskunde Olympiade, bleven er uiteindelijk 16 over die zich kwalificeerden voor de eindronde.

Onder hen was Vito Tillart uit atheneum 6 van het VeenLanden College.

De eindronde werd van 4 tot 7 juni verzorgd op Hogeschool Zeeland, university of applied sciences, in Middelburg. Met een grote veldwerkopdracht verdiepten de finalisten zich hier in de maatregelen die kunnen worden genomen om de kans op een overstroming in Middelburg verkleinen. Welk deel van Middelburg kan overstromen? Welke historische waterkeringen heeft de stad? Welke kritieke infrastructuur is er? Hoe kan het laaggelegen gebied van de “badkuip van Ritthem” preventief worden geëvacueerd? Wat zijn goede shelterslocaties voor de bevolking uit deze wijk? De antwoorden op deze en meer vragen moesten de kandidaten verwerken in een PowerPointpresentatie van maximaal 12 dia’s. De voorzitter van de veldwerkcommissie, Frederik Oorschot, was onder de indruk van de prestaties van de leerlingen. “Deze leerlingen hebben, zonder een eerdere kennismaking met de problematiek, in korte tijd een geweldig resultaat geboekt”.

Opdracht

Naast de veldwerkopdracht hebben de leerlingen tijdens de nationale eindronde ook een kennistoets gemaakt, met dit jaar vragen over klimaatverandering, het Nord-Stream project en de cartografische weergave van de uitkomsten van de landelijke verkiezingen. Een Engelstalige multimediameerkeuzetoets, bestaande uit 40 meerkeuzevragen met video’s, animaties, kaarten en diagrammen waarin de breedte van het vak aardrijkskunde werd getoetst, vormde het derde en laatste onderdeel van de finale. Behalve het serieuze gedeelte van de aardrijkskunde olympiade was er ook tijd voor ontspanning. Op donderdagavond werden de leerlingen meegenomen door studenten van de Hogeschool Zeeland voor een gezellige avond in het bruisende centrum van Middelburg. Op vrijdagochtend was er een excursie door het gebied rond Middelburg. Op die manier kreeg niet alleen het competitieve element aandacht, maar was er ook ruimte voor het sociale gebeuren, dat een minstens zo belangrijk onderdeel van de olympiade is.

Beste

Jacobus Petersen van het Christelijk Gymnasium Utrecht mag zich de beste aardrijkskunde-leerling van Nederland noemen. Twee tweede prijzen gingen naar Nora Schreuder (veldwerkprijs, Minkema College Woerden) en Vito Tillart (theorieprijs, VeenLanden College Mijdrecht) en de iGeo-prijs ging naar Brecht Reintsema (het Twickel College Hengelo).

Deze vier winnaars vertegenwoordigen Nederland op de 16e Internationale Geografie Olympiade (iGeo), het WK Aardrijkskunde, dat van 30 juli tot en met 5 augustus 2019 gehouden wordt in Hongkong. Teams uit vijftig landen nemen aan deze prestigieuze wedstrijd deel.

In het bijzijn van ouders en docenten aardrijkskunde hebben de winnaars van de eindronde hun prijzen in ontvangst genomen. Voor elke finalist waren er certificaten en attenties. Zo ontving Vito de Bosatlas van de geschiedenis van Nederland.

Uiteraard was ook de docente aardrijkskunde van Vito, Yacintha Chaigneau, bijzonder trots op haar leerling. Zij wist nog te melden dat voordat het grote avontuur in Hong Kong gaat plaatsvinden, de winnaars op maandag 24 juni aanstaande gehuldigd worden op het ministerie van Onderwijs in Den Haag. En dat is niet niks!