Vitaliteitstest in Wilnis goed begin 2026

Wilnis – In De Schakel aan de Dorpsstraat 20 in Wilnis vindt zaterdag 14 februari een vitaliteitstest plaats. Het initiatief komt van Buurtsportcoach Senioren Petra Taal, in samenwerking met Senior Sportief Actief De Ronde Venen en in opdracht van de gemeente. Het programma loopt van 9.30 tot 13.30 uur. Aanmelden kan vanaf nu.

Fysieke gesteldheid

De Vitaliteitstest biedt een objectief beeld van de fysieke gesteldheid. Metingen van uithoudingsvermogen, spierkracht, balans en reactievermogen geven inzicht in factoren die bepalend zijn voor zelfstandigheid en het risico op vallen. Daarnaast worden waarden zoals bloeddruk en glucose gecontroleerd, waarmee signalen van aandoeningen als diabetes en hart- en vaatziekten vroegtijdig kunnen worden herkend. Juist deze gezondheidsproblemen komen op latere leeftijd vaker voor.

De noodzaak van dergelijke initiatieven groeit. In 2025 telde De Ronde Venen al 10.500 inwoners van 65 jaar en ouder, een aantal dat de komende jaren verder zal stijgen. Een goede conditie en voldoende spierkracht zijn essentieel om dagelijkse activiteiten, zoals traplopen en boodschappen doen, zelfstandig te blijven uitvoeren. Preventie speelt daarbij een sleutelrol.

Test begeleid door arts en verpleegkundige

De test duurt gemiddeld anderhalf uur en wordt begeleid door een arts en een verpleegkundige. Na afloop ontvangt iedere deelnemer een persoonlijk advies, gebaseerd op de resultaten. Dit advies biedt handvatten om de vitaliteit te behouden of te verbeteren, maar de vervolgstappen blijven een eigen keuze. Het belangrijkste doel is bewustwording: weten waar men staat en welke mogelijkheden er zijn om actief en zelfstandig te blijven.

Aanmelden verloopt via de website www.seniorsportiefactiefdrv.nl. Na inschrijving volgt enkele dagen voor de test een uitnodiging met een tijdslot tussen 9.30 en 12.00 uur. De ochtend wordt volledig gereserveerd voor het onderzoek, dat uiterlijk om 13.30 uur wordt afgerond.

Voor aanvullende informatie is contact mogelijk via e-mail: bsc@seniorsportiefactiefdrv.nl.

Op de foto: De Vitaliteitstest vormt een kans om gezondheid en toekomstperspectief in kaart te brengen. Foto: aangeleverd.