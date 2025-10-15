Vinkeveense inwoners denken mee over infrastructuurplan

Vinkeveen – Verleden week zaterdag vond in de oude betonfabriek De Adelaar aan de Herenweg een inloopdag plaats over het nieuwe infrastructuurplan voor Vinkeveen. Tussen 10.00 en 14.00 uur kregen bewoners de gelegenheid om zich te laten informeren over de geplande herinrichting van diverse straten, waaronder de Herenweg, Kerklaan, Roerdompstraat, Plevierenlaan, Reigerstraat en Bonkestekersweg.

Het plan, dat inzet op verkeersveiligheid en leefbaarheid, omvat onder meer de invoering van een 30 km-zone, bredere fietspaden aan beide zijden van de weg en verhoogde voetgangersoversteekplaatsen. Gemeenteambtenaren en projectmedewerkers waren aanwezig om vragen te beantwoorden en toelichting te geven op de planning en uitvoering van de werkzaamheden.

Mening geven

Bezoekers konden hun mening geven over de voorgestelde maatregelen en suggesties doen voor verbeteringen. De sfeer was betrokken en constructief: veel inwoners toonden zich positief over de plannen, al klonken er ook zorgen over de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden.

De gemeente benadrukt dat de input van bewoners wordt meegenomen in de verdere uitwerking van het plan. “We willen samen met de inwoners zorgen voor een veilige en toekomstbestendige inrichting van Vinkeveen”, aldus een woordvoerder.

Wie de inloopdag heeft gemist, kan het plan online bekijken via de gemeentelijke website. Reacties en ideeën blijven welkom.

Op de foto: Bezoekers konden hun mening geven over de voorgestelde maatregelen en suggesties doen voor verbeteringen. Foto: aangeleverd.