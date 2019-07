Vinkeveense broers Hartsink naar combi finale in Hoorn

Afgelopen weekend bij de Koninklijke Watersportvereniging Kaag werd de voorjaarsselectie Combi Amsterdam afgerond. Hoogtepunt is natuurlijk de bekendmaking wie er op 15 september dit jaar naar de Combi finale in Hoorn gaan. De Combi finale staat wie Nederlands beste zeiler is per jeugdklasse.

In de voorjaarsselectie Combi Amsterdam van de Optimist staan maar liefst 2 zeilers van de Watersportvereniging Vrijbuiter in de top 5, de broers Alexander Hartsink en Christopher Hartsink uit Vinkeveen. Beiden zijn resp. 10 en 11 jaar oud. Alexander Hartsink stond bij alle wedstrijden nummer 1 en Christopher Hartsink heeft hierbij een welverdiende 4e plaats gehaald in het eindklassement van 63 deelnemende boten.

De definitieve plek in de voorjaarsselectie bleef voor veel zeilers tot het laatste moment spannend. Combi Muiden en Combi Kaag leverde met veel wind ongebruikelijk zware omstandigheden op. De broers die in Vinkeveen wonen kunnen volgens hun eigen zeggen goed overweg met harde wind en vinden het juist fijn om met harde wind te varen omdat de boot dan extra snel kan gaan.

De Vrijbuiter waar de broers trainen onder de trainers Nova en Joep zijn trots op de jongens, en hopen dat ze de goede posities in het klassement kunnen vasthouden. Gezien de sportieve instelling van Alexander en Christopher zijn ze daar dan ook niet bang voor.

Onderschrift foto; Alexander links en Christopher rechts