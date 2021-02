Villagedressing Aalsmeer: Meer aandacht voor water en bloemen

Aalsmeer – Dinsdag 2 februari heeft het college van burgemeester en wethouders het plan ‘Villagedressing Aalsmeer’ vastgesteld. Met dit plan wil de gemeente de buitenruimte meer laten aansluiten op de pijlers water en bloemen van Visit Aalsmeer. Villagedressing is het aankleden van een dorp in een bepaald thema om sfeer te creëren en de beleving ervan te versterken. Voor Aalsmeer wordt aangesloten op de gekozen lijn van de online kanalen van Visit Aalsmeer. Hierdoor worden de digitale wereld en de buitenruimte meer met elkaar verbonden.

Water en bloemen

“Een aantal jaren geleden zijn we gestart met Visit Aalsmeer om zo Aalsmeer op de kaart te zetten als aantrekkelijke bestemming voor de lokale, regionale, nationale en internationale bezoekers. Dit is inmiddels een succesvol platform geworden met vele volgers”, aldus wethouder recreatie en toerisme Robert van Rijn. “Het is belangrijk dat bewoners en bezoekers van Aalsmeer de thema’s water, bloemen, fietsen en wandelen fysiek terugzien. Met dit plan vertalen we het water en bloemen imago van Aalsmeer verder door in de openbare ruimte.”

Kwaliteiten van Aalsmeer

Aalsmeer heeft veel kwaliteiten, waaronder prachtig water, mooie natuur, de trekheestercultuur, veel jachthavens, een internationale bloemenveiling, molens en het Seringenpark. Daarnaast heeft Aalsmeer een aantal regionaal en nationaal bekende evenementen en festivals, zoals het Flower Festival, de Westeinder Waterweek en de Feestweek Aalsmeer. Aalsmeer ontwikkelt zich, via Visit Aalsmeer, als aantrekkelijke toeristisch-recreatieve bestemming. Met de komst van FloriWorld heeft Aalsmeer er een mooie trekpleister bij gekregen.

Actieplan

Bij ‘Villagedressing Aalsmeer’ is ook een actieplan gemaakt voor de komende tijd. Zo staan bijvoorbeeld de volgende acties in de planning: Bewegwijzering toeristische attracties en bebording, inrichting van rotondes, inrichten van de entrees van Aalsmeer, kunst in de openbare ruimte toevoegen met verwijzing naar bloemen en planten en het verfraaien van de bestaande groenvoorzieningen. In dit plan worden vooral de kaders gegeven. Over de uitvoering hiervan gaat de gemeente nog in overleg met bewoners en bedrijven.

Meer informatie

Het plan is vanaf 9 februari te downloaden op de website van de gemeente: www.aalsmeer.nl

Foto: Joyce Goverde. Rondvaartboot in het Westeinderplassengebied.