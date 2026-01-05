Uithoorn – In de kantine van Legmeervogels in Uithoorn vindt vrijdag 6 februari het vierde Rinus van Zaal keeztoernooi plaats, georganiseerd door de ‘Vrienden van Legmeervogels’ en de ‘Club van 100 Legmeervogels’.

Een keeztoernooi is een competitie in het Oudhollandse bordspel Keezen, een mix van Mens Erger Je Niet en Pesten, waarbij spelers in teams kaarten gebruiken in plaats van dobbelstenen om pionnen naar het honk te krijgen. Het doel is als eerste je pionnen in je eigen honk (thuisvak) te krijgen, waarbij je elkaar tactisch helpt en tegenstanders ‘pest’. Toernooien, zoals het NK Keezen, bestaan uit voorrondes en finalerondes, waarbij teams met creatieve namen strijden om de titel.

Er wordt in Uithoorn gestreden om het gouden, zilveren en bronzen keezbord en verder is er ook altijd een grote tombola met meer dan 50 prijzen. Inschrijven kan via www.legmeervogels.nl/keeztoernooi of via een inschrijfformulier, dat verkrijgbaar is in de kantine van Legmeervogels.

