Vier Valentijnsdag met Aalsmeer Centrum

Aalsmeer – Pak dit jaar extra uit met het verrassen van jouw Valentijn! Geef hem of haar in deze bizarre tijden extra aandacht met een lief, origineel of mooi cadeau. Van een bloemetje, luchtje, chocolade of ingelijste foto van jullie twee tot sexy lingerie, nieuwe kleding, mooi sieraad, liefdevol boek of flesje drank. Bestel een lekker ontbijtje, lunch of diner bij één van de restaurants in Aalsmeer Centrum en maak het romantisch thuis. Heb je een geheime liefde of wil je een speciaal iemand verrassen? Net nu kun je van je laten horen met bijvoorbeeld een kaartje met een kleine verrassing.

De meeste winkels en horeca zijn gesloten, maar toch open. Ze doen er alles aan om jou als klant te helpen en te adviseren en zijn dankbaar dat jij ze trouw blijft. Neem contact op met je winkelier of horecaondernemer via telefoon, mail, social media of via de website. Ze zijn creatief genoeg om jou te helpen en hebben verschillende leuke Valentijnsuggesties. Laat Valentijnsdag 2021 niet zomaar voorbij gaan!

Win dagelijks shoptegoed

Vanaf 16 januari konden klanten dagelijks een shoptegoedbon winnen. De ondernemers hebben tot nu toe al 16 klanten blij kunnen maken met bij elkaar 560 euro aan shoptegoed. Dit mogen ze heel het jaar uitgeven bij de nu ‘gesloten’ ondernemers in Aalsmeer Centrum.

En goed nieuws: Deze actie wordt verlengd! Om klanten te bedanken en iets extra’s te geven voor Valentijn, verlengen de ondernemers de shoptegoedactie tot 14 februari. Koop of bestel bij de ‘gesloten’ winkels en horeca, laat je naam en telefoonnummer achter en maak kans op een bon van 20 of zelfs 100 euro. Kijk voor de actievoorwaarden op www.meeraalsmeer.nl.