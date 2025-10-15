Vier jeugdkampioenen bij De Vinken

Vinkeveen – Het was een succesvol najaar voor de jeugd van korfbalvereniging De Vinken. Maar liefst vier teams mochten zich tot najaarskampioen kronen. Bloemen en medailles waren er voor De Vinken J7, J6, J5 en U15. Voor de jongste spelers van De Vinken J7 was het hun eerste competitieseizoen, maar dat was nauwelijks te merken: het team bleef ongeslagen en pakte al na vier wedstrijden de titel. De Vinken J6 was eveneens vroeg zeker van het kampioenschap. Ondanks stevige tegenstand won het team al zijn wedstrijden en eindigde met twaalf punten ruim bovenaan.

De Vinken J5 maakte het spannend tot de laatste speeldag. Na een nipte nederlaag tegen EKVA in de heenwedstrijd wist het team de return te winnen en uiteindelijk het kampioenschap veilig te stellen met een knappe zege op Huizen. Bij de oudere jeugd maakte De Vinken U15 indruk in de wedstrijdklasse.

De ploeg bleef concurrent Tempo in beide ontmoetingen de baas en promoveert dankzij dit sterke resultaat naar de eerste klasse. Een prachtige prestatie voor de Vinkenjeugd, met dank aan alle trouwe supporters die het hele seizoen voor de nodige aanmoediging zorgden. De Vinken richt zich nu op de zaalcompetitie, die begin november van start gaat.

Op de foto: De Vinken U15 veldkampioen. Foto: aangeleverd.