Veteraan Dirk Zaal (100) eervol ontvangen in Bronbeek

Vinkeveen/Arnhem – In een tijd waarin de wereld razendsnel verandert en het verleden soms lijkt te vervagen, zijn er momenten waarop de geschiedenis zich in volle glorie aandient. Zo’n moment vond plaats op woensdag 22 oktober, toen de 100-jarige veteraan Dirk Zaal uit Vinkeveen een bijzonder eerbetoon kreeg in het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek in Arnhem.

Verhalen en herinneringen

Dirk Zaal, woonachtig in het Vinkeveense zorgcentrum Zuiderhof, diende drie jaar in het voormalige Nederlands-Indië. Een periode die diepe sporen naliet, maar ook een bron van verhalen en herinneringen vormt. Samen met zijn buurman Nico Naaktgeboren en veteraan Birgitte – die vanwege haar actieve dienst liever buiten beeld bleef – werd hij hartelijk ontvangen door kolonel Gerard van Kuijck, commandant van Bronbeek.

De uitnodiging kwam niet uit de lucht vallen. Een eenvoudige e-mail van de bezoekers was voldoende om de deuren van het historische landgoed wijd open te zetten. “Kom langs”, luidde de directe en warme reactie van de kolonel. En zo geschiedde.

Koffie en spekkoek

Wat volgde was een dag vol eerbetoon, herinnering en kameraadschap. Dirk werd onthaald met alle militaire egards. De ochtend begon met koffie en spekkoek, een symbolisch gebaar dat herinneringen opriep aan zijn tijd in de tropen. Tijdens de rondleiding door de statige ambtswoning en het indrukwekkende museum, waar momenteel een uitgebreide tentoonstelling over Nederlands-Indië te zien is, kwamen de verhalen als vanzelf los.

Als kroon op de dag ontving Dirk een bijzondere herinneringsmunt, een tastbaar symbool van waardering voor zijn dienst. Tijdens de lunch, uiteraard de traditionele ‘blauwe hap’, zong Dirk spontaan een lied uit zijn diensttijd. De woorden kwamen als vanzelf terug, tot ontroering van iedereen aan tafel, inclusief de kolonel.

De gemeente De Ronde Venen mag zich gelukkig prijzen met een inwoner als Dirk Zaal. Een man die niet alleen een eeuw aan levenservaring met zich meedraagt, maar ook symbool staat voor een generatie die zich met hart en ziel inzette voor vrede en vrijheid, ver van huis.

Bronbeek commandant Gerard van Kuijck in gesprek met Dirk Zaal. Foto: aangeleverd.