Verzin een naam voor park langs Machineweg

Aalsmeer – Binnenkort start de gemeente Aalsmeer met de herinrichting van de buitenruimte van sporthal de Bloemhof en de aanleg van een park langs de Machinetocht en het Zwanenwater. Iedereen die een goede naam weet voor het nieuwe park kan deze indienen.

Wethouder Robert van Rijn: “Wij willen alle Aalsmeerders graag betrekken bij de naamgeving van het park. Heeft u een goed idee voor een naam? Dien deze dan voor 22 maart 2021 in op onze website: participatie.aalsmeer.nl. Hier staat ook waar de naam aan moet voldoen.”

Een jury bestaande uit wethouder Robert van Rijn, directeur Dick van der Harst van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V en een vertegenwoordiger van de straatnamencommissie, kiezen uit alle inzendingen vijf namen. Daarna mag iedereen op participatie.aalsmeer.nl stemmen op de overgebleven vijf namen. De winnaar wordt uitgenodigd bij de officiële opening van het park. En de winnende naam zal straks prijken op de borden bij de ingangen van het park.

Hoe gaat het park eruit zien?

De buitenruimte van de Bloemhof ondergaat een ware metamorfose. De betonnen parkeerplaats verandert straks in sportvelden waaronder een multiveld, twee beachhandbalvelden en een jeu de boulesbaan die vrij toegankelijk zijn. De entree voor auto’s wordt verplaatst naar de Braziliëlaan en een deel van de parkeerplaatsen krijgen een ‘groenere’ verharding (kunststofmatten met groen). Daarnaast worden het ‘krachthonk’ en de kleedkamers van de handbalvereniging verplaatst. De ESA is bouwheer van deze aanpassing en zal naar verwachting medio 2021 starten met de bouw. Verder krijgen jongeren een nieuwe hangplek (‘JOP’), die bestaat uit twee containers die haaks op elkaar worden geplaatst. Deze vervangt de huidige voorziening.

Fitnessparcours en wandelpad

Naast De Bloemhof komt het startpunt voor een fitnessparcours en wandelpad door de groene buffer richting het Zwanenwater met allerlei trim- en fitnesstoestellen. Langs het wandelpad en bij het water komen bankjes en bij het water wordt een grote steiger aangelegd. Verder komen er veel bloeiende planten, dat was een nadrukkelijke wens van de omwonenden. Daarnaast komt er, ter hoogte van het historische ketelhuis (zie foto), een nieuwe brug vanaf de Machineweg om de toegankelijkheid van het park te vergroten. Een prachtig plan, dat samen met omwonenden is ontworpen.

Planning

In 2020 is een nieuwe watergang tussen de Bloemhof en de woningen aan de Hornweg als eerste onderdeel van het plan gerealiseerd. Het is de bedoeling dat het fitnessparcours en het wandelpad medio 2021 wordt aangelegd en dat na de verbouwing van de Bloemhof het buitenterrein rond de Bloemhof wordt gerealiseerd en in 2022 gereed zal zijn. De toegang naar de Bloemhof zal vanaf dan verplaatst zijn naar de Braziliëlaan. De huidige entree bij de Hornweg blijft open voor fietsers en voetgangers.